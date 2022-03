Òptics recomanen protegir i hidratar els ulls davant els episodis persistents de calitja per a evitar irritacions

La pols sahariana que està surant aquests dies en els cels de la Comunitat Valenciana i altres punts d'Espanya, a més de deixar imatges sorprenents, amb el cel tenyit de taronja, està provocant "efectes nocius en la salut respiratòria i visual de les persones".

Davant aquesta situació persistent de calitja, els òptics-optometristes assenyalen que han augmentat les consultes en els establiments sanitaris d'òptica per molèsties oculars com a irritació i picor d'ulls.

Per a protegir els ulls de la calitja, el COOCV ofereix una sèrie de recomanacions, com l'ús d'ulleres de vista i d'ulleres de sol homologades impedeixen que arribe part d'eixa pols en suspensió a la superfície ocular o limitar en la mesura del possible l'ús de lents de contacte i substituir-les per ulleres.

LENTS DE CONTACTE

L'arenilla present en l'aire en entrar en contacte amb les lents de contacte pot provocar xicotetes lesions en els ulls. Si cal utilitzar lentilles, extremar la desinfecció de les mateixes, apunten els especialistes en un comunicat.

Així mateix, subratllen que és "fonamental el llavat i la hidratació ocular utilitzant sèrum fisiològic o lubrificants com a llàgrima artificial".

També suggereixen la conveniència d'evitar aquests dies la realització d'esport a l'aire lliure. Han de tindre especial precaució, aquelles persones amb malalties en la superfície ocular com a úlceres, queratocono o queratitis, a més de persones que han sigut recentment operades.