Amazon rebaja casi un 30% el lote de cubo y fregona Vileda Turbo que arrasa en ventas y permite limpiar sin esfuerzo

La limpieza del hogar es un trabajo constante y repetitivo. No importa cuánto limpies, con el tiempo tendrás que volver a hacerlo, otra vez. El polvo se vuelve a acumular y la suciedad aparece de nuevo. Así que contar con las mejores herramientas para que la tarea sea lo más cómoda posible es siempre un acierto. La tecnología nos brinda opciones como el robot aspirador, para eliminar de forma fácil, polvo, pelusas y suciedad. También es muy práctica una buena aspiradora vertical que nos puede ayudar a limpiar las alfombras antes de recogerlas con la llegada de la primavera. Sin embargo, aunque no tengamos en casa estas innovaciones para la limpieza del hogar, lo que no falta nunca es una fregona.

Este sencillo utensilio es imprescindible para eliminar eficazmente las manchas de todo tipo de suelos, ya sea parqué, madera, mármol o gres. Solo con agua y el jabón apropiado nos ayuda a limpiar rápidamente cualquier estancia de la casa. Además, si contamos con el nuevo sistema Turbo de Vileda, ahorraremos tiempo y esfuerzo. Este producto es uno de los éxitos de ventas de esta conocida marca y tiene casi 50.000 valoraciones en Amazon. La razón es que han mejorado sustancialmente el diseño de dos productos sencillos. La fregona con cerdas de microfibra elimina mejor la suciedad de las esquinas y el cubo con pedal tiene un sistema de centrifugado para eliminar el agua de la fregona sin esfuerzo. En 20deCompras hemos encontrado el lote de fregona y cubo Turbo de Vileda con una rebaja del 29% lo que supone un ahorro de 12 euros en la compra.

Diseño innovador que nos gusta mucho

Una de las principales ventajas de este sistema de Vileda es que el cubo tiene un sistema de centrifugado de pedal con el que es posible controlar la cantidad de agua de la fregona sin hacer fuerza con los brazos. Cuantas más veces se pisa el pedal, más seco quedará el mocho. Además, reduce las salpicaduras y el agua no se sale al escurrir. Incorpora una asa para facilitar el transporte por la casa y dispone de una boca frontal para vaciar el agua de forma eficaz y sencilla.

El nuevo diseño de la fregona está especialmente pensado para eliminar completamente la suciedad de las esquinas para no dejar ningún área de la casa por limpiar. El cabezal es lavable y está elaborado con cerdas de microfibra que eliminan más del 99% de las bacterias sin necesidad de productos químicos agresivos. Tiene un mango telescópico para llegar a cualquier lugar con facilidad, incluso por debajo de los muebles.

