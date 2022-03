Dani Mateo analiza en 'El intermedio' las canas de Pedro Sánchez: "Ya tiene el mechón del gremlin malo"

Dani Mateo quiso analizar este martes en El intermedio el envejecimiento de Pedro Sánchez desde que el líder del PSOE llegó a la Moncloa hasta la actualidad, tras lidiar con una pandemia, un volcán y una guerra, entre otros frentes.

"El único problema al que se enfrenta ahora Sánchez es: Farmatint o Just For Men. ¿Os habéis fijado? No paran de salirle canas, ya tiene el mechón del gremlin malo", afirmó el colaborador mientras analizaba las canas del presidente del Gobierno.

🔴 @DaniMateoAgain no ha podido evitar fijarse en que a Pedro Sánchez no le paran de salir canas: "Ya tiene el mechón del gremlin malo". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/SkLu9xVloG pic.twitter.com/ZjZxgacsNt — El Intermedio (@El_Intermedio) March 15, 2022

El periodista explicó que "entre las de Filomena, las del volcán de La Palma, las de la guerra, las de la covid... y hay un mechón enorme que le está saliendo cada vez que Unidas Podemos le lleva la contraria".

"Un año de presidente, y todo el mundo lo sabe, equivale a siete de persona normal, como los de los perros o los entrenadores del Barça...", bromeó el colaborador del programa de La Sexta.

Mateo repasó imágenes de Sánchez antes de ser presidente, pero es que "también Rodríguez Zapatero sufrió el 'Síndrome del envejecimiento presidencial'. Los años de presidente son muy duros para todos, menos para Mariano Rajoy, la excepción que confirma la regla".

Dani Mateo, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Y es que el expresidente "¡está igual!", exclamó el colaborador al comparar dos fotografías de Rajoy antes de sus dos legislaturas y después. "Obama también tuvo el 'Síndrome del envejecimiento presidencial' o Zelenski, el presidente de Ucrania, que ha envejecido en un mes, lo mismo que los de Cuéntame en 20 temporadas", concluyó.