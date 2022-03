'Maestros de la costura' emite de manera póstuma la visita de Verónica Forqué, que dejó claro su amor por su hija María

Tal y como había anunciado Radio Televisión Española, este martes 15 de marzo emitió la aparición de Verónica Forqué en Maestros de la costura. La pública, y tras compartir que tenía el permiso de la familia para ello, optó así por una estrategia contraria a la de MasterChef Junior. En ese entonces, se decidió omitir las imágenes de la actriz, que visitó a los aspirantes en la final.

Esto suscitó todo tipo de opiniones. Por un lado estuvieron quienes aplaudían la decisión "por respeto" a la familia de la madrileña. Por el otro, algunos espectadores lamentaron no poder disfrutar una vez más de la pintoresca aspirante de MasterChef Celebrity.

Y es que, aunque se convirtió la protagonista indiscutible de la edición por sus cambios de humor y discusiones, tras su repentina muerte no fueron pocos quienes juzgaron tanto a La 1 como a la productora del formato, Shine Iberia, por no haber sabido detectar que la actriz podría tener problemas de salud mental o incluso por fomentar las duras críticas en las redes sociales al emitir muchas escenas que no favorecían a la artista.

Pese a todo, la aparición de Verónica Forqué sí que se pudo ver en el caso del concurso de costura, que comparte productora con MasterChef. "Me imagino perfectamente a nuestra invitada de hoy viviendo una situación así, teniendo un problema con la lavadora. Porque ella es una profesional 10: cuatro Goyas, un premio Max..., pero también es un poco despistada", fueron las palabras con las que Raquel Sánchez Silva le dio paso a la invitada.

En este caso, Forqué sacó con los aprendices su lado más dulce, dándoles consejo a todos ellos, destacando su creatividad y aportando palabras de aliento sin ocultar su predilección por Eduardo Navarrete, diseñador al que conoció en el talent culinario.

Asimismo, dijo que amaba a su hija en alusión a la artista performativa María Forqué, también conocida por Virgen María en el ámbito creativo; cuando Pablo, uno de los aprendices le confesó que era muy fan de la joven. Esta también apareció en MasterChef Celebrity, donde visitó a su madre y quedó claro lo unidas que estaban las dos.

Maravilla #MaestrosDeLaCostura qué buena vibra desprendía Verónica Forqué pic.twitter.com/dOuWkumO0V — Juan Pablo Manzano (@JuanPabloMG9) March 15, 2022

Raquel Sánchez Silva definió la visita de la madrileña como una "estrella fugaz" que había iluminado a todos. En este caso, la decisión de La 1 fue alabada por gran parte de la audiencia, pues permitió ver una de las últimas apariciones en vídeo de la actriz, que fue encontrada por el SUMMA 112 a principios de diciembre, después de quitarse la vida con tan solo 66 años.

Que subidón hoy ver a la Gran Verónica Forqué! Se le echa de menos. 💔🕊 — Loli ❤️‍🩹🏳️‍🌈💜 (@goinguploli) March 15, 2022

Que sensación más rara y triste ver a Verónica Forque en maestros de la costura — bess (@bess642) March 15, 2022

Me rompe el corazón ver a Verónica Forqué en #MaestrosDeLaCostura . Que tristeza 😢. Que pena que se fuera de forma tan trágica. — Sugar Puss 0'Shea (@FranccesLucca) March 15, 2022

Lo relajada, simpática y maja que estaba Verónica Forqué... no me extraña que emitan las imágenes grabadas, qué pena y que bonito homenaje.💔 pic.twitter.com/O2pjhqKv5r — HATEUNIC🖤RNS 🏴🐌🏴‍☠️ (@Blackisakolor) March 15, 2022

Orgullosa de ver a Verónica Forqué en #MaestrosDeLaCostura

Nada de penas, mujer valiente en todas las decisiones de su vida#respeto#SaludMental pic.twitter.com/QZirILogV6 — A. M. (@asunmig) March 15, 2022

Esa salida de talleres de Verónica Forqué 💔 #MaestrosDeLaCostura — Samuel García Arroyo (@SamuelGarAr) March 15, 2022

Verónica Forqué — Jose Solano (@Chancams) March 15, 2022

Tu última aparición en TV, hasta siempre Verónica Forqué , si eras luz , una estrella andante un tanto incomprendida #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/i13XzY4hqg — Chloe (@Chloelizate) March 15, 2022