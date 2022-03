'Secret Story': sale a la luz el triste secreto de Laila y Nissy

Aunque la gala principal de Secret Story, en la que se expulsará a uno de los concursantes, se emitirá este jueves; durante el Última hora del martes 15 de marzo, Sandra Barneda desglosó algunos de los acontecimientos ocurridos en la casa de Guadalix de la Sierra desde el domingo, cuando se incorporaron a la convivencia Tom Brusse, Víctor Sandoval y Miriam Saavedra.

En el resumen se pudo saber cuál era el secreto de las hermanas Laila y Nissy, dos de las grandes protagonistas del reality, aunque ya están fuera del mismo tras ser expulsadas por la ausiencia. Cabe señalar que, en el próximo programa, Nissy volverá temporalmente al concurso, y lo hará para visitar a su gran apoyo, Álvaro.

El secreto de las mellizas no era ningún misterio para gran parte de la audiencia que lo intuyó al ver la curva de la vida de ambas y confirmaron este martes la información. Finalmente, un vídeo presentado por Barneda lo desveló: "Nuestro secreto es que nuestra madre ha querido más al dinero que a nosotras".

Un secreto a voces

Así, ya en la curva de la vida, Nissy y Laila hablaron de la difícil relación que tienen con su madre. La madre de las mellizas se enamoró y se fue a vivir a Fuengirola, donde alquiló un piso para ella y su pareja y otro para sus hijas. Poco después, él se llevó todo su dinero. "Yo dejé de ir al instituto, lo sentí como una traición y como si no le importara a mi madre”, lamentó Nissy.

La progenitora, por su parte, se fue a Marruecos, mientras que las mellizas se quedaron en Fuengirola, aunque hubo un momento en el que no se pudieron mantener y volvieron a su país natal. Los concursantes de Secret Story, al saberlo, comentaron que estaban en duda entre ese secreto y el de "tengo una hermana que no conozco", por lo que no habían llegado a darle al pulsador.