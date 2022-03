Qué hacer este fin de semana en Barcelona: Estrenos con nombre de mujer

Luzia, así se llama el espectáculo con el que la compañía Cirque du Soleil regresa a Barcelona por primera vez desde el inicio de la crisis del coronavirus. Las mujeres también serán las protagonistas del fin de semana con un concierto gratuito en el Born a cargo de Suu y Maruja Limón.

Cirque du Soleil levanta la carpa del espectáculo "Luzia" en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Europa Press

Cirque du Soleil

La compañía circense canadiense regresa a Catalunya tras dos años sin actuar por la pandemia con el espectáculo Luzia, para el que ya tienen su carpa preparada en L’Hospitalet de Llobregat.

Esta nueva producción es un «canto de amor» a la cultura mexicana presidido por los «colores, la magia y el sentir de México», explicó en su presentación del director del montaje, Daniele Finzi Pasca. Luzia es la 38a producción internacional de Cirque du Soleil y se estrenó por primera vez en 2016. L’Hospitalet; A partir de 40 euros; cirquedusoleil.com.

Obra que formará parte de la exposición 'Cerebro(s)' / 'Cervell(s)' en el mes de julio en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB

Brain Film Fest

El festival internacional de cine dedicado al cerebro organizado por la Fundación Pasqual Maragall, la Fundació Uszheimer y Minimal Films se celebra en el Centre de Cultura Contemporània (CCCB) hasta el próximo domingo con un completo programa de títulos audiovisuales, debates y talleres.

El certamen relaciona sus actividades con dos de las exposiciones que acoge el museo a lo largo de este año: Francesc Tosquelles. Com una màquina de cosir en un camp de blat y Cervell(s).

Montalegre, 5; Hasta el próximo domingo; brainfilmfest.com.

Los actores del musical de Tricicle 'Forever Young', que vuelve al Teatre Poliorama de Barcelona. ARCHIVO

'Forever Young'

Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans de Tricicle han adaptado el musical de Erik Gedeon Forever Young, y ahora lo producen y dirigen en el Teatre Poliorama.

La obra, que Tricicle ya llevó por España de 2011 a 2013, y que también se exportó a México, Argentina y Francia, narra con mucho humor y canciones la vida de unos mayores centenarios que se encuentran en una residencia de artistas.

La Rambla, 115; teatrepoliorama.com.

Carlos Sadness. SEAT

Carlos Sadness

El artista celebra con un concierto temático en la sala Barts su participación en la actual programación del festival Guitar BCN. El espectáculo Levántate y baila celebra este viernes que la pandemia está quedando atrás.

Paral·lel, 62; El viernes 18 de marzo a partir de las 21 horas; Precio: 26 euros; guitarbcn.com.

El quinteto musical barcelonés Maruja Limón. MARUJA LIMÓN

Concierto por las mujeres de Suu y Maruja Limón

Suu y Maruja Limón actúan este sábado en la plaza Comercial, frente al Centre de Cultura i Memòria del Born, en un concierto reivindicativo que se enmarca en las actividades de acceso libre previstas con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

La joven cantautora barcelonesa Suu estrenó en 2020 su disco Ventura, con temas cargados de empoderamiento femenino. Esta primavera tiene previsto lanzar su tercer álbum. En este concierto sonarán algunos de los temas con los que se ha dado a conocer, como Barcelona Tropical, Eres un temazo y Ojalá.

En este mismo concierto también estarán Maruja Limón, un energético quinteto femenino barcelonés que acaba de lanzar el disco Vidas. Ellas son Esther González y Sheila Quero (voces), Vicky Blum (guitarra), Elisenda Fàbregas (percusión) y Mila González (trompeta).

Plaza Comercial del Born; El sábado a partir de las 12.15 horas; Entrada libre; barcelona.cat/dones.

The Hoxton, nuevo hotel en Barcelona. THE HOXTON

The Hoxton

The Hoxton. Tiene merecida fama de ser una de las cadenas de hoteles más hípsters del mundo. Barrios de moda, una cuidada decoración adaptada a cada ciudad y lugares pensados tanto para viajeros como para locales, The Hoxton llega ahora a Barcelona.

El próximo día 25 de abril abrirá su primer hotel en España. Un estreno para el que ha elegido Poblenou (Diagonal, 205), uno de los barrios más pujantes de la ciudad y con una gran agenda creativa y cultural. Dispone de 11 plantas, 240 habitaciones y una azotea con piscina y vistas a la Sagrada Familia. El lobby -siempre abierto al público, destacan sus responsables- será uno de los grandes protagonistas del lugar.

El hotel también ha colaborado con diversas marcas locales, tanto en sus menús (café, vermut, vinos...), como para el vestuario del equipo, diseñado por Brava Fabrics.

Respecto a la oferta gastronómica, The Hoxton Poblenou cuenta con dos espacios: Tope, un bar y taquería mejicana situada en la misma azotea, y la pizzería Four Corners, en la planta baja. The Hoxton inauguró en 2006 en Londres su primer hotel. Desde entonces está presente en París, Amsterdam, Nueva York, Portland, Chicago y Los Angeles.

Diagonal, 205; thehoxton.com.