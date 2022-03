Feijóo ensalza la figura política de Ayuso en su feudo: "No contaron con ella"

"El centro está ahí, los problemas que surgen a la mayoría, la gestión de esos problemas es la centralidad". En algún momento de su discurso en el Novotel Madrid Center de Madrid, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y próximo líder del PP, resumió en una frase el ideario político con el que intentará gobernar el PP, primero, y España después. La política basada en la gestión con la que históricamente se ha identificado el partido. Feijóo, acompañado en la tarima por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, exhibió sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, ganadas en los diferentes contextos que desgranó, en comunión con unos militantes y simpatizantes que abarrotaron la sala: muchos, incluso, se quedaron fuera.

"España necesita un presidente que piense menos en hacer series y más en gobernar en serio", lanzó el presidente gallego, con el tono de líder de la oposición estrenado el pasado fin de semana en La Palma, frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de presidentes autonómicos. Frente a la identificación de la crítica al Ejecutivo como un elemento de crispación, Feijóo defendió "la tranquilidad y el rigor" como la manera de ejercer la oposición. Una explicación que soterraba veladamente el nombre de Pablo Casado, invisibilizado su legado al punto que ni Pío García Escudero, ni José Luis Martínez Almeida, ni Ayuso, ni él mismo, los cuatro que tomaron la palabra, lo nombraron.

Lo expuesto supone el leitmotiv de la gira de Feijóo por toda España y por todos conocido: presentar a todos los cuadros el aval de su gestión y su capacidad acreditada de aglutinar mayorías en Galicia, un modelo que tratará de extrapolar al conjunto de la nación. Sin embargo, lo realmente importante para el presidente gallego este martes era mostrar al PP de Madrid su sintonía con Ayuso, el capítulo más importante de la intervención. Había expectación por medir el grado de compenetración que existe entre ambos. "No contaron con que la gente no repite aquello que no funciona, no contaron con que la ciudadanía espera resultados y, si no los hay, los castigan las urnas; no contaron con que cualquiera puede ver que esta política pequeña, ineficaz, incapaz de conseguir grandes resultados es una política que se va a castigar y no contaron con Isabel Díaz Ayuso", brindó una porción de su última mayoría absoluta en 2020, en plena pandemia, a la presidenta madrileña. Un halago definitivo a su tirón electoral que los presentes replicaron con la ovación más sonora de la tarde.

Porque Feijóo se preocupó en poner casi fecha y hora al momento que descubrió en Ayuso su dimensión política, un "tándem infalible" junto al alcalde Almeida en Madrid. "En los momentos de estrés máximo es cuando se conoce a la gente", subrayó el presidente in pectore del PP, algo que sucedió durante una de las conferencias de presidentes, "las homilías que Sánchez" celebraba los domingos durante la pandemia de forma telemática. "Vi a una presidenta con covid, en una habitación encerrada y defendiendo la Comunidad de Madrid con una entereza, solvencia y seriedad que me dejó impactado para siempre".

"Nos estás aportan paz"

"Has demostrado todo en política, has demostrado que eres capaz de unir a los ciudadanos de izquierda a derecha en torno a un mismo mensaje y a un mismo proyecto", ensalzó Ayuso la figura del gallego, que bromeó de entrada con que la disposición recordaba a Pasapalabra.

Pero la presidenta madrileña remarcó, sobre todo, a Feijóo como el gran conciliador del partido: "Nos estás aportando paz y, en estos momentos, es muy importante la paz". Ayuso, que viene de protagonizar la liza que ha acabado con Casado en el desolladero, desmenuzó todas las virtudes del próximo líder del partido y alabó su "generosidad" por ponerse el brazalete en un momento de máxima dificultad. "De todos los cientos de miles de afiliados que tiene el PP, la persona que ha bajado al toro has sido tú y en un momento fundamental para todos y, además, dejando muchas cosas atrás", explicó Ayuso, que puso nombres y apellidos a algunos a priori presidenciables que no lo han hecho, como Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, José Luis Martínez Almeida o ella misma.

"No había visto nunca al Ministerio [de Igualdad] trabajar tanto en dos días para justificar su existencia". Ayuso no desaprovechó, además, para picar con su aguijón la acción del Gobierno, la dimensión territorial que acostumbra sobrepasar en su careo directo con el Ejecutivo. El capítulo de esta semana han sido los 20.000 millones de euros con los que el Gobierno anunció el 8-M que dotaría la cartera que ostenta Irene Montero para el plan de igualdad. "Aquí en Madrid, una mujer que se levanta a las cinco de la mañana en Fuenlabrada no va a recibir lecciones de Irene Montero acerca de cómo ser mujer", expuso la presidenta madrileña. "Feminizar la pobreza, en lugar de acabar con ella: es a lo que están", apuntilló.

Antes de que Feijóo y Ayuso salieran al alimón y desplegaran su discurso almibarado, lo hicieron García Escudero y Almeida, los teloneros de la tarde noche que, en la línea de Ayuso, pusieron los cuadros madrileños del PP a disposición de su próximo jefe. "Yo no recuerdo que nadie haya suscitado tanta unanimidad y tanta confianza a la hora de presentarse a la presidencia del partido", apuntó el presidente de la gestora que dirige el PP en la Comunidad de Madrid, una estimación acreditada por su acumulación de trienios en el partido.

"Gobernamos para los que piensan como nosotros y para los que no piensan como nosotros", quiso recordar Almeida, que no duda en la bajada de impuestos que ya se hubiera producido de estar Feijóo al mando del Gobierno. El alcalde de Madrid también tuvo su guiño a la presidenta madrileña refiriéndose a ella con un Isa Partner en la ronda de saludos. "Desde que has dicho que te presentas no ha dejado de llover en Madrid", bromeó con el gallego.