Expertos en geopolítica defienden que la educación debe evolucionar del contenido al contexto

Educadores, expertos en geopolítica, medioambiente, inteligencia artificial, filósofos, cooperantes y psicólogos han coincidido este martes, durante su intervención en el congreso organizado por La Salle (Madrid), “Equis. Un interrogante sobre el ser, el contexto y la educación”, en la necesidad de la reinvención de la educación en la actual era de la incertidumbre. Una reinvención para guiar al alumnado en un mundo cambiante, que conlleva una evolución desde la rigidez de los contenidos a la flexibilidad de los contextos.

Convertido en la gran cita educativa del año, durante el congreso se han difundido los resultados de una encuesta realizada a 3.000 familias, junto a otras propias del Centro de Investigaciones Sociológicas y del Consejo Escolar del Estado. Dos de cada 3 familias admiten que la tarea de educar es más difícil ahora que antes. Pese a esta dificultad, un 77% está satisfecho con la educación actual que reciben sus hijos e hijas. Un 3% manifiesta estar insatisfecho.

Según la encuesta del Consejo Escolar del Estado, 8 de cada 10 están de acuerdo en que el futuro de sus hijos e hijas está condicionado por la educación recibida. En la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los sectores en los que se considera más importante la innovación, la educación ocupa la segunda posición, solo superada por la medicina.

Las dudas de las familias crecen cuando se les pregunta por el futuro. Un 44% cree que la educación actual sirve para preparar para el futuro, un 35% no se decanta y un 20% cree que no sirve. Un 32% afirma que sus hijos e hijas no están preparados para elegir qué harán con su vida cuando finaliza su formación escolar, por encima del 29% que asegura que sí lo están.

Para Josep Santos, director general de La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull, la inquietud expresada por las familias confirma la obligada reinvención del modelo educativo para adaptarlo al mundo cambiante que espera a los alumnos y alumnas: “No debemos dejar toda la responsabilidad de la innovación en educación en las administraciones públicas y la legislación. Debemos trabajar cómo nos adaptamos como educadores a ese futuro incierto, teniendo muy presente la innovación”. Además, ha destacado cómo “la educación está aumentando en interés en estos tiempos”.

Más de 300 educadores han asistido al congreso, además del Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, autoridades educativas de las comunidades autónomas y representantes de la patronal y los sindicatos. La delegación de La Salle ha estado encabezada por José Román Pérez, Visitador Titular de La Salle en España y Portugal, y Jesús Félix Martínez, responsable de la Red de Obras Educativas de La Salle. La convocatoria también ha sido un éxito por streaming.

Con 300 años de historia, 80.000 alumnos y 120 centros educativos repartidos por España y Portugal, La Salle ha ideado “Equis. Un interrogante sobre el ser, el contexto y la educación” como una reflexión compartida en torno a la necesidad de que cada institución educativa -sea pública, concertada o privada- elabore sus propias respuestas a los interrogantes del presente, desde el respeto a su propia identidad.

En el encuentro, educadores, psicólogos, cooperantes, deportistas y emprendedores han compartido su visión sobre la educación, además de profundizar en los principios que sustentan el Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA), el revolucionario modelo educativo de La Salle con el que da respuestas a los desafíos del mundo de hoy. Un proyecto a gran escala, fruto de años de investigación, que elimina los libros, los horarios, la rigidez de las asignaturas compartimentadas y las aulas convencionales. Su implantación completa, en todas las etapas formativas, estará finalizada en el curso 2025/2026