Díaz Ayuso, a Feijóo: "Nos has aportado paz, cuenta con todos nosotros"

"Tienes un gran reto por delante (...) necesitamos solvencia y acertar, España nos está mirando". Con estas palabras se ha dirigido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia y candidato a presidir el PP tras la crisis interna que se llevó por delante a Pablo Casado y a Teodoro García Egea. La líder del Ejecutivo de la Puerta del Sol ha ensalzado la figura del más que previsible próximo número 1 de Génova y, adelantando acontecimientos, le ha situado incluso en La Moncloa.

En su intervención, la presidenta madrileña ha dado por concluido el capítulo de conflicto intestino que se produjo a finales de febrero en el seno de su partido tras trascender una supuesta trama de espionaje sobre la propia Díaz Ayuso por el contrato de la Comunidad del que su hermano cobró una contraprestación.

"Nos estás aportando paz y, en estos momentos, es muy importante la paz", ha aseverado la líder del Ejecutivo autonómico durante el acto, celebrado en un hotel de la capital ante decenas de cargos públicos y afiliados. De hecho, muchos de ellos no han podido acceder a la sala en la que se estaba desarrollando la cita. "Cuenta con todos nosotros para devolver la paz al PP", ha añadido sumando al proyecto de Feijóo al resto de los populares madrileños.

Díaz Ayuso ha alabado la "generosidad" del todavía presidente gallego para dar un paso adelante hacia la presidencia de la formación que le hace dejar a un lado sus "envidiables" mayorías absolutas. "De todos los cientos de miles de afiliados que tiene el PP, la persona que ha bajado al toro has sido tú y en un momento fundamental para todos y, además, dejando muchas cosas atrás", ha señalado la presidenta.

"Has demostrado todo en política, has demostrado que eres capaz de unir a los ciudadanos de izquierda a derecha en torno a un mismo mensaje y a un mismo proyecto", ha insistido la presidenta regional, profundizando en el elogio al gallego. Precisamente, cuando Feijóo se haga oficialmente con el mando en Génova, una de las primeras tareas que tendrá que abordar será la celebración de un congreso en Madrid para renovar la cúpula autonómica del partido. Díaz Ayuso se ha postulado en no pocas ocasiones a ese puesto y este interés había sido una de las diferencias más profundas entre ella y la dupla Casado-Egea.

Pío García Escudero, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida, este martes, en el acto del PP de Madrid. PP

Apoyo a Feijóo... y críticas a Sánchez e Irene Montero

“El PP está en el momento más decisivo de su historia", ha opinado Díaz Ayuso, que por supuesto no ha dejado pasar la oportunidad de criticar al Gobierno de Pedro Sánchez. "No hay política exterior, no hay tampoco una política defensa... hemos visto en estos días cómo se ha bombardeado un hospital con niños con madres y todavía hay miembros del Gobierno que dudan de que tenemos que protegernos", ha asegurado con respecto a la invasión rusa de Ucrania y las diferencias de criterio en el seno de la coalición que ha evidenciado Unidas Podemos.

También ha criticado la gestión que se está haciendo desde La Moncloa de la crisis de refugiados, así como la política del área que dirige Irene Montero. "No había visto nunca al Ministerio [Igualdad] trabajar tanto en dos días para justificar su existencia", ha asegurado sobre la partida de 20.000 millones de euros anunciada el 8-M para políticas de igualdad.

"Aquí en Madrid, una mujer que se levanta a las cinco de la mañana en Fuenlabrada no va a recibir lecciones de Irene Montero acerca de cómo ser mujer", ha esgrimido la presidenta madrileña. "Feminizar la pobreza, en lugar de acabar con ella: es a lo que están", ha agregado.