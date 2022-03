¿Qué apoyos tiene Sánchez para topar a 180 euros el precio de la energía? El mapa de sus amigos y sus detractores

La Unión Europea ha vuelto a los grandes debates que ya tuvo que afrontar con la pandemia de Covid. La invasión rusa de Ucrania ha obligado a los Estados miembros a poner sobre la mesa, ya de forma inapelable, la posible reforma del mercado energético. La dependencia de Moscú ha acabado disparando unos precios que ya estaban desbocados antes y que, dada la situación, obligan a un plan alternativo que abandera España con otros países.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está ya en una gira de contactos con otros líderes europeos para trabajar en un desacoplamiento de los precios del gas y de la luz, una idea que no había sido bien acogida por los 27 pero que ahora se abre camino. La ministra Ribera ha confirmado el plan para topar la energía a 180 euros y dice que España actuará si la UE "no está a la altura"

Isabel Valverde, consultora energética en Kreab y analista en EOM, y Fernando Hernández, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo, comentan a 20minutos cuáles son las claves del debate y qué posibilidades puede tener la propuesta de España de salir adelante, además de si este asunto puede terminar por reforzar el papel español como Estado miembro. Por lo pronto, el Ejecutivo ya anunciado rebajas de impuestos a la energía, pero sigue sin concretar detalles precisamente a la espera de lo que salga de la cumbre del Consejo Europeo que tendrá lugar la semana que viene en Bruselas.

Un 'frente' con los países del sur

El 'tour' de Sánchez por Europa tiene como una de sus paradas principales Roma, donde este viernes el presidente del Gobierno se verá con los líderes de Italia, Portugal y Grecia. Mario Draghi, Antonio Costa y Kyriakos Mitsotakis forman el 'frente' más favorable a la propuesta española, puesto que el sur de la UE es, junto con Alemania, la zona más afectada por el aumento de precios. Esta fórmula, de hecho, ya se produjo con los fondos de recuperación pos Covid, que en un primer momento fue una propuesta compartida entre España e Italia.

"Es una cuestión de la composición del precio final de la energía", cuenta Fernández. "El presidente quiere hacer un poco de fuerza con el sur respecto al norte", pero independientemente de que eso tenga éxito, la forma de crearse la energía eléctrica en España "es bastante discriminatoria" porque "el precio se establece un día antes y con respecto a la última energía primaria que se ha utilizado". Esto provoca que los cambios se tengan que hacer de manera urgente.

Ahora mismo "el gas ha subido bastante" por la guerra y en España "no tenemos problemas de desabastecimiento" porque ese gas llega desde Argelia, aunque eso no quita que el país se vea afectado. "Nosotros no importamos gas ruso". En este sentido, Fernández considera que debería de "abrirse la puerta a la reforma del mercado energético" europeo. En España "tenemos bastante potencia de energía renovable" instalada y esto choca con la capacidad "que puede tener Alemania", un país que está por detrás. "Sería el momento ahora de invertir en las energías renovables más limpias", pero no solo entran los factores económicos o energéticos, "sino también políticos".

Valverde, por su parte, dibuja tres escenarios: uno, el más difícil de todos, que es que convenza al resto de líderes para que el desacoplamiento "se dé a largo plazo"; el segundo, "y quizás el más probable", que sea "algo meramente coyuntural"; y el tercero supondría que no haya avances "y España tenga que tomar medidas por su cuenta" limitando los precios.

¿Qué hará Alemania?

La gran duda en todo esto, toda vez que Francia parece abierta a la idea de Sánchez si se atiende a las palabras del Gobierno de Macron, es que hará Alemania. Hace unos meses, cuando España ya propuso lo mismo que va a intentar llevar adelante ahora, Berlín se opuso de manera frontal: Scholz no quería una reforma del mercado energético. Pero ahora Vladimir Putin lo ha cambiado todo y Sánchez irá a la capital germana con algo más que ganar.

El giro político del canciller respecto a la era Merkel deja una puerta abierta a que ahora acepte el giro. El presidente del Gobierno es optimista con ello porque entiende que la situación obliga a ello. En las últimas semanas la coalición semáforo ha roto varios tabúes de la política exterior alemana: la congelación del gasoducto Nord Stream 2 y el aumento del presupuesto en Defensa al 2% del PIB y un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros evidencian un cambio de épica. Por lo demás, Alemania guarda silencio.

"Para Sánchez esto es importante porque España lleva mucho tiempo para intentar convencer al resto y poner en valor lo que ha hecho hasta ahora", añade Valverde. Sobre la posición de Alemania, la analista tiene dudas pero explica que a Berlín "quizás no le interesa tanto cambiar el sistema" porque mantiene cierta dependencia del carbón, al igual que otros países como Polonia. "Alemania está utilizando cada vez más carbón" y esto hace que esté "menos inclinada a un cambio en el largo plazo" del sistema. "Me inclino porque lo va a lograr, sobre todo si lo pensamos desde el punto de vista de algo temporal", termina, aunque no es posible saber cuánto se alargará ese tiempo.

Irlanda, Austria, Países Bajos...

El resto de países que pueden ser reacios a la fórmula defendida por España son los considerados frugales, que ya supusieron un cierto freno para aprobar las ayudas ante la pandemia. Países Bajos, Irlanda o Austria miran con lupa todos los cambios a gran escala en la UE y con este no iban a ser menos. En su momento, nueve socios (Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Letonia y Países Bajos) firmaron un documento para evitar medidas que supusieran "una desviación de los principios competitivos de nuestro diseño de mercado de electricidad y gas", tal como reflejaron. Entonces, Moncloa contó con el apoyo de Italia, Francia, Rumanía o Portugal, entre otros.

Esos son los dos bloques, aunque la película es ahora radicalmente distinta a la de principios de año, por lo que los papeles podrían cambiar. El escenario de que la medida impulsada por el Gobierno sea aceptada al menos en un marco temporal concreto podría servir como primer paso a las verdaderas aspiraciones de España: que la reforma del mercado energético sea permanente. De momento, la pelea es, sobre todo, política. Y tiene un trasfondo de que la salida hacia las renovables todavía cuenta con muchos obstáculos.