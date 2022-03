Mompó (PP) afea a Cs su "exceso de protagonismo" en la moción de censura en Rocafort

"Nos sorprende enormemente su alianza con el PSPV para hacer una moción de censura, teniendo en cuenta su historial de acusaciones cruzadas durante los últimos años", ha declarado Mompó en un comunicado.

Desde el PP recuerdan que, tras llegar a un pacto en 2019, PP y Cs acordaron que los dos primeros años de legislatura el gobierno de Rocafort estaría encabezado por el Cs y los dos siguientes por el Partido Popular. "Un pacto que Cs ha roto, tras abandonar el gobierno los dos concejales 'naranjas' el pasado enero y ahora presentar una moción de censura de la mano del PSPV, partido que ostentará la alcaldía".

"Lo que ha pasado en Rocafort está muy claro, hay partidos que cumplen los pactos y otros que no y, desgraciadamente, no es la primera vez que Cs nos sorprende", ha afeado Mompó, quien ha censurado que los ediles de Cs, además, "han puesto excusas sobre la falta de confianza, dicen que no les dábamos acceso a los expedientes, cosa que no es así".

"La realidad es que, antes de jurar el cargo nuestro alcalde, ya estaban dando problemas, incluso se salieron del gobierno en enero, y eso denota que no es verdad lo que dicen", ha asegurado el presidente del PP en el a provincia de Valencia.

"Los personalismos y el tener un protagonismo que ya no les toca ha provocado que sean incapaces de cumplir con el pacto, cuando, la realidad es que cuando haces un pacto de gobierno, tienes que estar dispuesto a cumplirlo, llegar a consensos, y aceptar cosas que quizás tu harías diferente pero siempre pensando en los intereses de los habitantes de Rocafort. Es intolerable anteponer los intereses partidistas a la gestión del bienestar de los vecinos", ha considerado.

Por último, ha recalcado que "el PP ha cumplido los dos primeros años y, en este caso, como era de esperar, Cs no ha cumplido su palabra".