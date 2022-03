Unidas Podemos se opone a la promesa de Sánchez de aumentar el presupuesto de Defensa: "No hay ninguna necesidad"

La promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que elevará el gasto en Defensa para alcanzar el equivalente al 2% del PIB amenaza con provocar una nueva crisis en el seno del Ejecutivo. Unidas Podemos se opuso tajantemente este martes, apenas unas horas de que Sánchez realizara el anuncio, a incrementar el presupuesto en esta área. Y, en este caso, no hay fisuras entre el planteamiento de Podemos y el de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: ambos rechazan una decisión que, consideran, puede provocar una "escalada armamentística".

La reacción de los morados, en este asunto, ha sido rápida y unánime, y la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, aseguró este martes que "no hay ninguna necesidad, en este contexto de crisis" de elevar el presupuesto militar. "Lo que urge es proteger a la ciudadanía, los salarios, y que baje el precio de la factura eléctrica", planteó Vidal, que alertó de que incrementar el gasto militar generaría un "riesgo de una escalada armamentística a nivel europeo". "España se tiene que desmarcar y ser una voz que abandere una Europa social, democrática y no militar", apuntó.

El ala socialista del Gobierno, no obstante, no parece tener intención de cambiar de idea con respecto al incremento del presupuesto en Defensa. "Se trata de un compromiso adquirido con la OTAN", con quien en 2014 los países europeos pactaron elevar hasta el equivalente al 2% del PIB el gasto militar, defendió el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, que aseguró que invertir más en Defensa es la única vía "para tener capacidad de respuesta ante desafíos como el de Rusia en Ucrania".

"Ese 2% es un compromiso que se va a cumplir, independientemente de la consideración de otros grupos", afirmó tajantemente Gómez, que insistió en que el Gobierno no va a iniciar una "discusión" interna sobre esta cuestión. "Debemos ir de la mano en todo aquello que fortalezca el proyecto europeo, las democracias son lo que están en juego", argumentó el portavoz del PSOE, que además concretó que la intención de Sánchez es elevar el presupuesto de Defensa "dentro del plazo de la actual legislatura", que finaliza el año que viene.

Gómez, no obstante, no concretó de dónde saldría el dinero para hacer frente a ese aumento repentino en el gasto militar. Y precisamente en ese sentido se pronunció el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que alertó de que el incremento del presupuesto de Defensa podría afectar a otras partidas. "No me parece adecuado que el presupuesto militar sea el doble que lo que gastamos en ciencia, ese no es el tipo de país que somos", denunció Echenique, que afirmó que Unidas Podemos intentará "convencer al socio para que, en lugar de aumentar el presupuesto de armamento, aumentemos el de sanidad o educación".

