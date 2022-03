Estos son los productos hechos con aceite de girasol que podrían subir de precio en los próximos días

El conflicto en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia está teniendo ya efectos devastadores en la economía de todo el planeta. Uno de los productos que puede desabastecerse de forma inmediata es el aceite de girasol, ya que el 70% de este aceite que utilizamos en España proviene de Ucrania.

Un producto clave para la industria agroalimentaria en España, porque una parte quedaría paralizada si en unas semanas no encuentra un producto sustitutivo para el aceite de girasol, usado para la elaboración de multitud de productos, desde bollería y conservas a salsas y fritos.

¿Qué sucedería ante el desabastecimiento de este aceite?

El miedo a la escasez está desatando la histeria colectiva en multitud de supermercados y tiendas de alimentación, por lo que en muchos casos no es posible ver ni una botella en las estanterías. Pero no solo se encuentra en botellas o garrafas, ya que el aceite de girasol se utiliza para la elaboración de otros productos, que podrían ver aumentado su precio en las próximas semanas.

Por ejemplo, muchos productos de la industria del dulce, como las galletas o la bollería, tienen como ingrediente el aceite de girasol. Como explicaba recientemente para una entrevista a '20minutos' el secretario general de la Asociación Española del Dulce (Produlce), Rubén Moreno, las empresas tienen stock de este producto para dos o cuatro semanas.

¿Qué productos se podrían ver afectados?

En el caso de desabastecimiento, no solo las galletas, los pasteles y los bollos industriales están afectados, también otros como los panes envasados. "Y luego todas las coberturas, los rellenos de chocolate, las cremas de cacao, etc. Básicamente, el 60 o 70% del volumen de producto que ponemos en el mercado puede estar afectado ahora mismo por esta situación", detalla.

De esta manera, algunos de los productos que habitualmente encontramos en el supermercado, como la mayonesa, el alioli, el tomate frito, otras salsas como la boloñesa, el pan envasado, o platos precocinados, podrían ver alterado su precio.

Aunque España sea uno de los mayores productores a nivel mundial de aceite de oliva, las compañías del sector de la alimentación consideran que no resulta equivalente este producto, por no tener las mismas características para ser un sustitutivo, como el sabor, y no ser neutro.