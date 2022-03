EL BOE publica el inicio y fin del cambio horario de verano hasta 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el inicio y final del periodo de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026 y que en este ejercicio comenzará en la madrugada del próximo 27 de marzo, en la que a las 2 serán las 3 horas. El cambio de hora que marcará el final del horario de verano se producirá el 30 de octubre en el que a las 3 horas de la madrugada se retrasará el reloj 60 minutos.

¿Se eliminará el cambio de hora?

El cambio de hora se mantiene pese a la oposición de la ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles que rechaza esta medida debido principalmente a sus repercusiones sobre la salud y las personas.

El Consejo de Ministros acordó en 2018 la creación de una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial, encargada de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en España la hora de Europacentral. Ello respondía asimismo al inicio de un proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE, que dio lugar a la presentación por la Comisión Europea de una propuesta que eliminaba los cambios de hora estacionales.

No obstante, dicha propuesta de supresión de los cambios horarios no ha sido adoptada hasta ahora. En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, la comisión de expertos concluyó, por un lado, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a la ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Por otro, que el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinadosmodelos compartidos como el de la corresponsabilidad.

¿Qué día se cambiará la hora en los próximos años?

Según publica el BOE, en 2023 el cambio de hora se realizará el 26 y 29 de octubre; en 2024 el 31 de marzo y 27 de octube; en 2025 el 30 de marzo y 26 de octubre y en 2026 el 29 de marzo y 25 de octubre