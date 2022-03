Makoke aclara cuáles son sus fuentes de ingresos fuera de la televisión tras sus polémicas vacaciones a México

Tras unas paradisiacas vacaciones en México, Makoke se ha sorprendido a su vuelta a España con que había sido objeto de críticas en Sálvame y otros programas de Telecinco. En su propio espacio, Viva la vida, la ex de Kiko Matamoros respondió, enfadada, a todas las cuestiones.

Este pasado domingo, la empresaria se enzarzó en una pelea con Terelu Campos, quien había señalado en primer lugar que Makoke no trabajaba lo suficiente como para permitirse tantas vacaciones.

Un ataque que a la madre de Anita Matamoros no le ha sentado nada bien. "¿Hago daño a alguien? ¿Robo a alguien? ¿Molesto a alguien? ¡Hago lo que puedo!", declaró muy irritada.

Discusion de Makoke y Terelu Terelu:no entiendo cómo puede llevar ese nivel de vida,me gustaría tener sus vacaciones.

Makoke,yo no qiero ser como tú,yo trabajo desde los 16 años,con mis hijos ya cumpli y si me lo puedo permitir lo hago,no hago daño a nadie#YoMeRebelo14M

Sigo 👇 pic.twitter.com/tEMrKx6L1U — Mimy 🌊🌊💙💙 (@MimiiiS79) March 13, 2022

Y, además, explicó el motivo de su viaje. "Yo empecé a trabajar a los 16 años y no he dejado de trabajar", recalcó. "Tengo una empresa de sujetadores, que es ChicBack y fui a México para ir a una reunión".

Según aclaró, en los próximos días tendrá que volver a viajar a Miami, porque la idea es que la empresa se desarrolle tanto en México como en Estados Unidos. "Llevo cinco años trabajando en esa empresa, que es mía con otros socios", dejó bien claro.

"Mis labores como madre están hechas", añadió: "Yo desde los 20 años he cuidado de mis hijos y ahora es el momento de viajar mientras me lo pueda permitir y no haga daño a nadie".

"Tengo buenos amigos, buenos contactos. Las redes sociales también me ayudan", concluyó, aunque reconoció que estaba dolida con la actitud de la hija de María Teresa Campos. "Yo te consideraba mi amiga, pero veo que yo para ti no lo soy", se lamentó, dando por terminada la amistad en el momento.