Arranca el juicio al francotirador que planeó asesinar a Sánchez si exhumaba a Franco: "Si lo sacan, me lo cargo"

Este martes se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional Manuel Murillo Sánchez, un hombre de 66 años acusado de haber pedido ayuda para llevar a cabo el asesinato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por grupos de WhatsApp y en repetidas ocasiones entre julio y septiembre de 2018. Tras varios años cumpliendo prisión provisional, Murillo, apodado a si mismo "el francotirador", se enfrenta a una larga condena por planear el magnicidio como venganza ante el anuncio del Ejecutivo de exhumar y sacar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco.

¿Quién es Manuel Murillo?

Nacido en 1956, Manuel Murillo Sánchez tiene 66 años y es de Terrassa (Cataluña). Lleva en prisión provisional en la cárcel de Brians (Barcelona) desde el día de su detención, fechada el 21 de septiembre de 2018, cuando una de sus interlocutoras denunció el plan ante las autoridades.

Antes de su entrada en prisión, Murillo era vigilante de seguridad privada y cuidaba de su madre y su hermana, ambas enfermas. Entre los hobbies que han trascendido sobre él, destaca su afición por el tiro de precisión, siendo, según algunos medios, el mejor tirador de un club de tiro olímpico. Además, Murillo contaba supuestamente con conocimientos para modificar e incluso construir armamento.

Sin antecedentes penales conocidos, era integrante de 'Terrassa por España', un grupo de WhatsApp que reunía a un número indeterminado de internautas afines a la ideología política nacionalista y conservadora a las que, en su mayoría, no llegó a conocer personalmente, según consta en el escrito de acusación.

¿De que se le acusa? Y, ¿cuántos años pide el fiscal?

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de Área de Terrassa solicita hasta 18 años y seis meses de prisión para Murillo. En concreto, 11 años y medio de cárcel como responsable de un delito de homicidio en grado de proposición y 7 años por un delito de depósito de armas y otro de tenencia.

De acuerdo con la acusación, Murillo trató de captar cómplices para atentar contra el presidente del Gobierno a través de un grupo de WhatsApp entre julio y septiembre de 2018.

El día de su detención, los Mossos d’Esquadra localizaron en su vehículo una pistola, una carabina, un puñal y varios útiles para la práctica del tiro. Además, en su domicilio los investigadores también hallaron varios revólveres, una escopeta, un fusil de asalto y una ballesta artesanal, así como gran cantidad de munición y varios artefactos explosivos.

Las pruebas del delito

Cuando el Gobierno inició los trámites para exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador, el acusado escribió: "No podemos permitir que humillen al generalísimo (...) Es una venganza por haber perdido la guerra". A lo que añadió: "Si es preciso, me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se me acercan, disparo. Si tocan a Franco, sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor (...) Y esta vez no dejaremos ni uno".

"Al Sánchez hay que ir a cazarlo como un cuerno (ciervo) y poner la cabeza en la chimenea. Tantos cazadores en España y ninguno tiene cojones. Solo matan pobres animalitos que no rompen España, a este si que hay que cazarlo", apuntó en el chat.

En una ocasión, propuso organizar una 'operación Valkiria' en España -un intento fallido de asesinar a Adolf Hitler orquestado por conspiradores civiles y militares-. "Es un plan para acabar con el gobierno que hay (...) Es algo como en la Segunda Guerra Mundial fue WALKIRIA. Yo lo hago. Necesito ayuda y tiene que ser (de) patriotas", dijo al respecto.

Lejos del grupo 'Terrassa por España', Murillo contactó con otros de sus contactos por WhatsApp, como por ejemplo, Vox Organizador GDR [Grupos de Defensa y Resistencia]- aunque no consta que dicho número pertenezca a la formación que lidera Santiago Abascal. A este le dijo: "Estoy por coger el rifle de francotirador y empezar a volar cabezas de hijos de puta y traidores, pero solo no llego a ninguna parte, ha de haber organización, ser más y causarles terror".

¿Cuál era el objetivo del "francotirador"?

El objetivo último de Manuel Murillo era "forzar un cambio en la vida política en el país", según la Fiscalía. De hecho, en varios de los mensajes interceptados, el acusado instó veladamente a realizar un golpe de Estado. "Hay que convocar una gran manifestación en toda España (...) y pedir que se marche Sánchez o proclame elecciones. O si no un comando que asalte por la fuerza la Moncloa, si no queda más remedio, y este comando que cuente conmigo". "Las leyes no hacen nada mientras siga este gobierno, aquí hay que pensar en un alzamiento nacional", comentó a su vez.

¿Quién delató a Murillo?

La detención del "francotirador" de Terrasa se produjo gracias a la colaboración de una Coordinadora de Vox en la localidad de Vallés, también interpelada por el sospechoso en busca de ayuda externa para llevar a cabo su plan. La mujer, que no conocía personalmente a Murillo, decidió denunciar a Murillo cuando este le escribió:

"Cómo puedo verte en Terrassa (...) Soy francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo hunda España. No haría falta guerras. Lo haría particularmente, sólo necesito periodistas que siempre están allí donde hay la noticia para ir como ellos al punto en el lugar y hora que estará el Sánchez para tener preparado el disparo".

De acuerdo con la Fiscalía, Murillo contactó con ella "en la creencia de que disponía de la capacidad para proporcionarle los medios y/o contactos para materializar el plan ideado por propia iniciativa de acabar con la vida del presidente, siendo la referida formación política [Vox] ajena a la actuación e ideación del procesado".