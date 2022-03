El Tram de Castelló ofereix serveis especials durant les festes de la Magdalena

El Tram de Castelló oferirà servicis especials durant les festes de la Magdalena que se celebren del divendres 18 de març al diumenge 27 de març de 2022.

Com ha explicat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, "el servei de la línia de TRAM T1 UJI-Grau modifica el seu horari i freqüència habitual, i oferirà serveis especials des de les 7.00 hores fins a les 0.00 hores". A més, ha afegit, es perllongarà el servei nocturn des de les 0.00 hores fins a les 03.00 en dies laborables i fins a les 06.00 els caps de setmana.

Per al conseller, "és important poder oferir a la ciutadania un transport públic que s'adapte tan bé com siga possible a les seues necessitats reals i és essencial poder moure's en Magdalena, en festes en general, de forma sostenible i, abans de res, més segura".

Igual que l'any anterior, a causa dels actes programats i al tall del centre de la ciutat, des de les 12.00 hores en dies laborables i durant tot el dia en dies festius el servici es realitzarà partit en dos zones.

Així, els horaris del divendres, 18 de març, seran de 7.00 a 22.00 hores cada 12 minuts i el servei nocturn, de 22.00 a 6.00 hores cada 30 minuts.

El dissabte, 19 de març, hi haurà servici partit. UJI-Farola, de 7.00 a 0.00 hores cada 20 minuts, i Grau-Governador De 7.00 a 0.00 hores cada 10 minuts. El servici nocturn partit serà d'UJI-Farola, de 0.00 a 6.00 hores cada 30 minuts i Grau-Governador, de 0.00 a 6.00 hores cada 15 minuts

Finalment, el diumenge, 20 de març de 2022 hi haurà servicis d'UJI -Farola, de 7.00 a 0.00 hores cada 20 minutos i Grau-Governador, de 7.00 a 0.00 hores cada 10 minuts. El servei nocturn partit UJI-Farola serà de 0.00 a 6.00 hores cada 30 minuts i Grau-Governador, de 0.00 a 6.00 hoas cada 15 minuts.