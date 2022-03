Un total de 473 persones s'incorporen a la Comunitat Valenciana a un lloc de treball indefinit en correus

D'aquestes 473, 63 es destinen a Castelló i 178 a Alacant. Per la seua banda, de les 232 que treballaran en la província de València, 59 exerciran tasques de repartiment motoritzat i 78 treballaran en repartiment a peu, en carteries urbanes i servicis rurals; 46 ocuparan llocs d'agents de classificació en el centre logístic de Quart de Poblet i altres 49 desenvoluparan funcions d'atenció al client en oficines.

Amb aquesta cobertura, Correus aposta una vegada més per la creació d'ocupació estable com la millor garantia per a seguir oferint el millor servici a tota la ciutadania, un compromís que es va materialitzar en l'acord plurianual aconseguit el 19 de desembre de 2018 amb les organitzacions sindicals CCOO, UGT, CSIF i Sindicat Lliure, que inclou "el major pla d'estabilització per l'ocupació afrontada per la nostra empresa en els últims anys", han destacat.

En línia amb eixe compromís, ja ha convocat altres 5.377 llocs de personal laboral indefinit en categories operatives, la qual cosa suposa la major Oferta d'ocupació per part de la Companyia en dècades i es desenvoluparà al llarg d'enguany.

Les 3.381 persones que hui comencen a incorporar-se a Correus a Espanya es van presentar a les proves d'accés que es van celebrar el 12 de setembre de 2021.

L'alt nombre de sol·licituds d'inscripció rebudes per a participar en eixe procés de selecció -prop de 150.000 persones- reflecteix el reconeixement de la marca Correus com a ocupadora de qualitat i la seua valoració com una empresa atractiva per a treballar, que ofereix oportunitats per a consegir "ocupació estable i desenvolupar una sòlida carrera professional".