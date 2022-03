Khloé Kardashian revela que en el próximo 'reality' todas las hermanas cobrarán lo mismo

Parecía que las Kardashian querían poner fin a su etapa de reality y centrarse en sus propios negocios. Sin embargo, menos de un año de la última temporada de Keeping up with the Kardashian estrenan un nuevo formato parecido, esta vez en Hulu (Disney+ en España).

Quedan pocos días para el estreno y las hermanas no dejan de hacer promoción en distintos medios. Khloé Kardashian, entre ellas, ha hablado con Variety y ha desvelado un revelador detalle de esta nueva aventura profesional: el dinero.

La pequeña del trío original no ha ocultado que, en la oferta, era importante el componente monetario. "Definitivamente, lo tuvimos en cuenta porque damos mucho de nuestra vida personal para el entretenimiento", ha revelado.

"Somos bastante brutales, mis hermanas y yo, con lo que nos conformamos o no nos conformamos. Pero no siempre es bueno el dinero. Tiene que encajar con nosotras", ha añadido: "Mi madre se encarga de toda la negociación, y la dejamos hacer porque es incómodo. Ella lucha como un pitbull. Le encanta hacerlo y la dejamos hacerlo".

Eso sí, Khloé no ha mencionado ni confirmado la astronómica cifra que se rumorea que podrían haber cobrado (100.000.000 millones de dólares). Lo que sí ha revelado es que esta vez no habrá disputas entre las hermanas por el sueldo.

"Todas somos iguales", ha revelado sobre la cantidad de dinero que recibirá cada una. Dando a entender que también compartirán una carga de trabajo similar, algo que también ha sido motivo de pelea en otras temporadas de esta familia.