Brutal pelea entre Gema López y Jorge Javier Vázquez. Durante un debate sobre las deudas de Raquel Bollo, Gema López ha querido ponerse del lado de la excolaboradora. "Aquí hay más gente que debe más pasta, y aplaudimos y nos parece guay".

Esas palabras no han sentado nada bien al presentador, que le ha afeado a Gema su actitud. "¿Quién debe dinero a Hacienda? ¿Kiko? Lo está pagando, ¿no? Aquí no vale el 'y tú más'" le ha espetado Jorge Javier. Pero Gema no ha querido callarse. "Pero si lo hacemos todos los días...".

Y esas palabras son las que más han molestado a Jorge Javier. "Hostia Gema, eres muy procuradora. Bájate del pedestal que eres muy pesada, Gema. Eres muy pesada. Raquel no ha pagado. Pero no enfanguemos el debate, que parecemos el Congreso de los Diputados".

"Actúas como la oposición, como Pablo Casado, y mira cómo ha acabado. Tu posición en el programa es siempre no, no, no, negacionismo. Eres absolutamente negacionista siempre" ha seguido recriminándole el presentador, ante una Gema que ha preferido callar, visiblemente afectada por el rapapolvo de su compañero de Sálvame.