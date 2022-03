Ignatius Farray recuerda el contratiempo que tuvo la primera vez que su abuela fue a verle actuar: "Pero me felicitó"

Ya han pasado casi 20 años desde que Ignatius Farray saltara al panorama nacional de la comedia. Su peculiar humor y forma de ser en sus inicios en 2003, en Paramount Comedy, hicieron que le ficharan en otros espacios, mientras paralelamente seguía haciendo sus shows. Pero, echando la vista atrás, el colaborador de La resistencia guarda un curioso recuerdo de sus primeras veces sobre los escenarios.

Este lunes, el cómico canario ha rememorado en Twitter la primera vez que actuó en un teatro de su tierra, Tenerife, un show que no olvidará nunca por el contratiempo que tuvo y los especiales espectadores que fueron a verle.

"[Esta foto es] de cuando mi abuela vino a verme la primera vez que actué en Tenerife en un teatro en 2004", ha tuiteado. "Fue la primera vez que se me salió un huevo en medio del show y ella lo vio. No digo que ella volviese a ninguna otra actuación... pero se quedó a sacarse una foto conmigo y me felicitó".

Y también vinieron a verme mi madre y mis tíos y mis hermanos y mis primos y casi toda la familia. Y nunca les agradeceré lo suficiente que, después de aquel show, cada vez que he vuelto a casa por Navidad, siempre he seguido teniendo un sitio para sentarme y un plato en la mesa. pic.twitter.com/HqWisZ7amY — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 14, 2022

Con gran orgullo, Ignatius Farray posa en su foto junto a su abuela, del mismo modo que lo hace con otros familiares que fueron el mismo día. "También vinieron a verme mi madre, mis tíos, mis hermanos, mis primos y casi toda la familia", ha señalado, mostrando multitudinarias fotos grupales en las que se ve que son muchas bocas para cenar en las reuniones familiares.

"Nunca les agradeceré lo suficiente que, después de aquel show, cada vez que he vuelto a casa por Navidad, siempre he seguido teniendo un sitio para sentarme y un plato en la mesa", ha concluido con humor.