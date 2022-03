Ucraïna.- Oltra demana coordinació institucional per a previndre la tracta de refugiats

Així ho ha traslladat en la reunió de la Fiscalia Provincial de València que ha tingut lloc amb motiu del protocol marc de protecció de les víctimes de tracta d'éssers humans. A la trobada han assistit representants de diversos departaments de la Generalitat, agents judicials, Delegació del Govern, Fiscalia, cossos i forces de seguretat de l'Estat i la Inspecció de Treball.

El contingut d'aquesta trobada es portarà aquest dimarts 15 a la de la comissió mixta d'atenció i acolliment a persones refugiades i desplaçades, on Igualtat coordinarà les actuacions a realitzar per a detectar, intervenir i atendre a les possibles víctimes de tracta o tràfic de persones, informa la Generalitat.

Per a atendre a les dones víctimes d'explotació sexual, la Conselleria va engegar a l'octubre el programa Alba, que en quatre mesos de funcionament ha atès a 707 dones a la Comunitat Valenciana.

Oltra ha destacat que aquesta xifra evidencia la necessitat d'atenció integral perquè aquestes dones puguen eixir d'eixe context i construir el seu projecte de vida independent. Ha cridat així a "no invisibilitzar i no clandestinitzar" a aquestes dones, sinó treballar per a aconseguir la seua "recuperació a la vida".

Les dones que entren en el programa reben assessorament i atenció social integral en tots els aspectes que precisen i que promoguen la seua promoció personal i social, així com el seu accés i inserció en els recursos comunitaris. Des de la seua posada en funcionament s'han iniciat 146 plans d'inserció individualitzada, 29 d'ells d'inserció laboral.

El programa Alba s'emmarca en l'estratègia valenciana contra les violències sexuals, ratificada pel Consell l'any passat com a instrument trasversal que permeta eradicar aquest tipus d'agressions, atendre a les dones supervivents i establir mecanismes de prevenció.

El seu objectiu, ha assenyalat Oltra, és unir esforços, coordinar i reforçar les estructures disponibles d'atenció integral a la víctima, a més d'activar mecanismes de prevenció, detecció i derivació al recurs assistencial adequat.

Quant a recursos residencials, des de 2019 la Conselleria compta amb centres especialitzats en l'atenció a víctimes de tracta que van entrar a formar part de la xarxa de la Generalitat per a víctimes de violència de gènere a través del concert de totes les seues places. En total es concerten 21 places residencials en habitatges tutelats, mentre els Centres Dona 24 Hores van atendre en 2021 a 20 dones víctimes de tracta i explotació sexual.

Una altra de les línies d'actuació va ser l'adaptació, fa dos anys, de la Llei autonòmica contra la Violència sobre la Dona al Conveni d'Istanbul. Oltra ha ressaltat que va suposar un gran avanç, ja que a més de ser jurídicament vinculant, permet considerar la violència contra les dones, en qualsevol de les seues manifestacions, com una violació dels drets humans.