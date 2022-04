¿Quién es el asesino? Janice Hallett recupera la esencia de las historias de Agatha Christie en 'La apelación'

Un idílico pueblecito inglés, un asesinato y quince sospechosos. Ese es el escenario en el que se desarrolla La apelación (Ático de los libros), de la escritora británica Janice Hallett, una especie de Cluedo que invita al lector a convertirse en un detective tras la pista del culpable.

Todo empieza con el regreso de dos habitantes del pueblo después de un largo viaje y acaba con una trágica muerte. Aunque se ha enviado a prisión al presunto culpable, el abogado Roderick Tanner sospecha que es inocente y ordena a sus pasantes que revisen todas las pruebas del caso. Entre la desastrosa compañía de teatro amateur del pueblo y la campaña de recaudación de fondos para el tratamiento médico de una niña pequeña vecina del pueblo se esconde el asesino a la vista de todos. Las pruebas están ahí, esperando a que alguien las descubra.

La tentadora propuesta ya ha conquistado a numerosos lectores y también a la crítica, de hecho la novela ha sido nominada a los British Book Awards, en la categoría de Mejor libro de ficción criminal del año, premios que se fallarán el próximo 23 de mayo.

Por otro lado, su autora ya está siendo comparada con los más grandes del género. "La Agatha Christie del siglo XXI", ha dicho The Times. Janice Hallett, risueña, con una elegancia y un acento británicos que se adaptan perfectamente al cliché, acepta con emoción y modestia los halagos, especialmente los que la comparan con la reina del misterio.

"Me siento muy halagada, Agatha Christie es una de mis heroínas, pero espero que ella no esté ahora revolviéndose en su tumba al escuchar esto. Es un cumplido enorme, no sé hasta qué punto es cierto, pero lo acepto encantada", cuenta a 20minutos durante su fugaz visita a Madrid.

En La apelación, Hallett ha apostado por una renovación del género epistolar, sustituyendo las tradicionales cartas y documentos por chats y correos electrónicos. "Probablemente el germen de la idea venga de mi amor por la literatura victoriana, de todas estas novelas por entregas que además son muy epistolares, como por ejemplo La inquilina de Wildfell Hall, de Anne Brontë, que me encanta". Pero asegura que no estaba pensando explícitamente en ello al escribir, fue una idea que surgió y se desarrolló de forma natural.

Gran parte del éxito viene, por supuesto, del enfoque lúdico de la novela, que convierte a los lectores en jugadores, en investigadores que no dudan en transmitirle sus sensaciones a la escritora: "Estoy recibiendo muchísimas reacciones por todas partes, sobre todo Twitter, porque hay mucha gente que comenta el libro a medida que lo lee, o hacen buddy reads, que es lectura conjunta. Son reacciones casi en tiempo real, me fascina eso".

Cuenta un caso concreto que la emocionó especialmente: "Una chica me escribió por Twitter para decirme que había leído el libro y le había gustado tanto que había decidido cambiar de carrera y estudiar derecho. No es algo que yo buscase, pero me emocionó mucho y me entraron ganas de ponerme a llorar".

Su avidez lectora y su pasión por el misterio comenzaron siendo niña, "leyendo a Enid Blyton y la saga de Los Cinco". Después pasó, claro, a Agatha Christie. Ahora de adulta lo que le gusta mucho es el true crime, "los documentales e historias que están basados en hechos reales". "A la ficción le falta un poco ese punto de realidad. Todo esto te lo lees y son cosas que han ocurrido de verdad y tú tienes también la opción de investigar. De ahí viene esa inspiración de buscar algo real, que es lo que quiero trasladar a mi ficción", explica.

Entre sus grandes referentes está ni más ni menos que El Quijote de Cervantes: "Diría que ha sido el libro de mi vida, el que más me ha marcado. Por eso me hace mucha ilusión estar aquí en Madrid y poder ver los monumentos". Aun así, le resulta muy difícil hablar de ejemplos concretos, de obras y autores que hayan influido directamente en ella. "Me gusta mantener la mente abierta y veo de todo y leo de todo porque considero que de todo se puede sacar inspiración".

No descarta convertir La apelación en una obra teatral, ya que al parecer mucha gente le está comentando que sería una buena idea: "No me lo había planteado, pero me lo están diciendo tanto que creo que igual funcionaría bastante bien sobre el escenario. Son unos personajes a los que sería muy fácil y muy provechoso darles vida sobre las tablas, con lo cual quizá lo considere en un futuro próximo".

Lo que sí parece casi seguro es la adaptación a televisión. ABC Signature, que es una productora de Disney en Estados Unidos, ha comprado los derechos de La apelación y parece que todo va hacia adelante. "He estado trabajando en el guion y en el episodio piloto, en cómo se haría. Ahora tienen que encontrar a un canal que esté interesado en el proyecto, pero sí, está ahí y con un poquito de suerte se convertirá en una realidad pronto", comenta la autora cruzando los dedos.

Inquieta y curiosa, Hallett también trabajó en comunicación institucional, una tarea que fue un cambio radical en su carrera. "Me daba bastante miedo, porque hasta entonces solamente había sido periodista de temas de belleza. Escribía de champús, de máscaras para los ojos... y de repente estaba yendo a conferencias europeas con el Gobierno, daba mucho vértigo", relata. Solo fueron dos años, aunque asegura que aprendió mucho de aquello y que, efectivamente, se alegra de no haber estado ahí durante todo el proceso del Brexit.

Ahora, que es ella la que tiene a los periodistas sentados enfrente, se siente "bastante rara" y ha descubierto "que no es más sencillo ser entrevistada que entrevistadora". "Es una sensación muy curiosa la de estar del otro lado", asegura.

Cuando no está escribiendo, la escritora reconoce que le gusta vivir aventuras por el mundo. "Me encanta ir a lugares poco comunes, poco turísticos: he estado en Madagascar, en las Galápagos... y si no hubiera ocurrido lo de la pandemia tenía un viaje planeado Kazajistán. Me gusta ir a las zonas más alejadas del mundo", afirma, y de hecho confiesa que en España no había estado nunca salvo un viaje que había hecho a los a los 9 años a la Costa del Sol, "el típico en el que vas al hotel con tus padres a la playa". Ahora, después de la pandemia, asegura que le apetece quedarse "un poquito más cerca de casa", así que promete volver a España con más tiempo y disfrutar de la tierra de su querido Cervantes.