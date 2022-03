La tos seca en perros acompañada de náuseas y algún esputo puede alertar sobre la presencia de traqueobronquitis infecciosa. Una enfermedad en la que participan adenovirus y reovirus, entre otros, pero también bacterias. El motivo por el que también se conoce como "tos de las perreras" tiene que ver con que es en estos entornos donde se presenta con mayor frecuencia.

Sin embargo, no hay que obviar que cualquier perro puede contraer traqueobronquitis infecciosa, sobre todo, en las épocas más frías del año. Al igual que los seres humanos nos volvemos más predispuestos a sufrir gripes y resfriados cuando las temperaturas descienden, algo similar les ocurre a nuestros amigos caninos. Por eso, hay que conocer mejor esta enfermedad.

¿Qué es realmente la traqueobronquitis infecciosa?

La traqueobronquitis infecciosa es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias altas. A partir de la infección comienza una tos persistente que no cesa y que suele acentuarse cuando el perro hace ejercicio físico. La preocupación aumenta cuando esta tos puede presentarse junto con esputo, algunas arcadas o no desaparece al cabo de 1 semana.

Al igual que las gripes y resfriados, la traqueobronquitis infecciosa es altamente contagiosa. Por esta razón, es frecuente que aquellos perros que se encuentran en refugios de animales tengan más probabilidades de sufrirla. Los animales rescatados suelen llegar en muy malas condiciones, con patologías, una salud comprometida y siendo portadores de enfermedades como esta.

¿Es peligrosa la tos de las perreras?

Por lo general, la tos de las perreras no es peligrosa. Es verdad que puede tener una larga duración, por ejemplo, unas 3 semanas, pero no tiene por qué poner en riesgo la vida de los perros. Sin embargo, hay que tener especial precaución con los más jóvenes y los mayores, ya que su sistema inmune puede encontrarse débil y no poder hacer frente a esta infección tal y como se esperaría.

Además, en el momento de detectar en casa o en un refugio de animales un caso de traqueobronquitis infecciosa es vital aislar al perro infectado, extremar las medidas de higiene y seguir las indicaciones que haya dado el veterinario. Esto será fundamental para que pueda recuperarse de la enfermedad.

¿Existe una vacuna para la traqueobronquitis?

Existe una vacuna que previene la traqueobronquitis y que es importante que aquellos perros que se encuentren en perreras o refugios de animales la reciban. Sin embargo, puede que a pesar de la vacuna un perro llegue a contagiarse de esta tos de las perreras, ya que son varios los virus que pueden estar implicados.

No obstante, las vacunas son importantes, pues ayudarán a evitar que la traqueobronquitis infecciosa cause complicaciones e incluso la muerte de un animal. Por eso, conviene sopesar muy bien qué animales pueden necesitar vacunarse. Quizás los más jóvenes, mayores o aquellos que hayan tenido alguna enfermedad que les haya debilitado el sistema inmune.

¿Cómo se trata la tos de las perreras?

La tos de las perreras suele tener un tratamiento sintomático con broncodilatadores o antitusivos. Asimismo, es posible que si el veterinario detecta que la infección se ha producido por bacterias recete antibióticos durante un periodo de tiempo determinado para que el cuadro sintomático se resuelva cuanto antes por completo. Las medidas higiénicas deben extremarse.

Con todo, conviene prestar atención a los síntomas de la traqueobronquitis en otros perros si el afectado convive con otros animales. Asimismo, el descanso y aislarlo de los perros sanos es indispensable. En pocas semanas, la traqueobronquitis ya estará curada y el perro habrá desarrollado inmunidad frente a los virus que le han hecho padecer esta enfermedad tan contagiosa.