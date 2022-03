Feijóo ataca al Gobierno por la crisis energética: "Se está forrando con la subida del precio de la luz y la gasolina"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato único a la presidencia del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez está sacando tajada de la crisis energética catapultada por la invasión de Rusia a Ucrania. Literalmente, el futuro jefe de filas de los 'populares' ha criticado este lunes que el Ejecutivo central "se está forrando con el incremento de la luz y de la gasolina" porque, como se ha justificado, "el 50% del precio de la electricidad y de los carburantes son impuestos".

Desde el Hipotels Convention Centre de Palma (Mallorca), el dirigente gallego ha instado al Ejecutivo a bajar de forma "urgente" y "prioritaria" impuestos esenciales en las industrias, el sector primario o el turismo, como receta contra la escalada de los precios de productos básicos.

Proclamado candidato a relevar a Pablo Casado al frente de la dirección nacional de los 'populares' -hace tan solo unos días y con récord de más de 55.000 avales-, Feijóo ha visitado este lunes la isla como parte de su gira nacional para presentar su proyecto político a los afiliados. Allí, junto a la presidenta de la formación en Baleares, Marga Prohens, se ha dado un baño de masas entre los 500 compañeros de filas que han aplaudido sus propuestas.

Escudarse en Putin "una falacia y una cortina de humo"

Sin rebajar el tono de la crítica, Feijóo ha vuelto a reprochar al Gobierno, como ya hizo al inicio de su campaña el pasado viernes en Valencia, que diga que "los males económicos han nacido con la guerra de Ucrania".

Sobre la base de este argumento, ha explicado que, antes del conflicto, "el precio de la electricidad había subido por cinco, la gasolina costaba el doble y la inflación llegaba al 8%". Lo que le lleva a pensar que es "una falacia y una cortina de humo" que se culpe a la guerra de Ucrania de la subida de los precios, si bien ha reconocido al tiempo que "la invasión rusa ha producido más tensiones".

La crítica ha dado paso a su propuesta: acometer una reforma fiscal de "intensidad excepcional". Sin más tiempo que perder ha incidido: "Mañana hay consejo de ministros y espero que se baje el impuesto de la electricidad, que el IVA sea el mínimo para productos como el gas". De hecho, para él, las medidas fiscales ya llegan "meses" tarde, pero si no se han materializado antes es "porque así vive mejor el Gobierno, pero peor los ciudadanos".

En cualquier caso, a juicio del futuro líder del PP, no bajar los impuestos en este momento iría contra toda "ética". "No podemos decir a los españoles que bajen la calefacción y no bajar impuestos", ha señalado. A lo que ha añadido: "No hay política social sin política económica y lo primero es llegar a fin de mes".