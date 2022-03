Ucraïna.- La UV interromp les activitats de cooperació acadèmica amb Rússia

En la reunió, on es va guardar un minut de silenci per les víctimes de la invasió, Mavi Mestre va informar de les mesures de resposta a la guerra, coordinades amb els centres de la UV amb altres universitats espanyoles amb programes de col·laboració amb universitats russes, així com del programa en el qual treballa la UV per a donar suport a les víctimes de la invasió militar, condemnada per la institució.

"La Universitat de València està al servici del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, del progrés del coneixement i de la pau", estableixen els Estatuts de la Universitat de València, que ha condemnat aquesta "violació del dret internacional" i apel·la al "comportament fraternal establit en la Declaració dels Drets Humans, així com a la defensa del dret a la llibertat i la seguretat de les persones".

"CRISI HUMANITÀRIA SENSE PRECEDENTS"

Segons Mestre, la invasió "ha desencadenat una crisi humanitària sense precedents des de la fi de la Segona Guerra Mundial, i ens fa recordar la por a l'amenaça nuclear dels temps més durs de la Guerra Freda, que no han viscut nombroses generacions d'europeus", afirma la rectora en el seu informe.

"El govern rus ha d'entendre que la seua actuació militar, il·legal, criminal, irrespectuosa amb les persones, ha de tindre conseqüències", considera, i assenyala que la primera és la interrupció de les activitats de cooperació acadèmica de la UV però "tractant de no perjudicar les persones en la major mesura possible".

Segons han assenyalat a Europa Press fonts de la institució actualment hi ha dos estudiants de la UV a Rússia, als quals s'ha recomanat la tornada, i en la UV hi ha deu alumnes russos procedents de diferents programes de mobilitat internacional, a la disposició de la qual s'ha posat la UV perquè tornen als seus països d'origen. En aquest context, l'entitat precisa que se suspèn i no es trenca eixa col·laboració perquè cal evitar els perjuís als alumnes tant en la UV com a Rússia.

La rectora va informar també en la reunió d'accions addicionals de suport a ONG. Les accions desenvolupades per la UV formen part d'un pla integral en el qual s'està treballant i que inclou la predisposició a acollir membres de la comunitat universitària ucraïnesa, incloent estudiantado i investigadors, prestant servicis d'atenció psicològica, assessorament legal i social, traducció i formació lingüística, suport educatiu i la seua incorporació a la nostra Universitat.