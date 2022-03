Marc Márquez habla de su ex, Lucía Rivera, tras confesar sus problemas de depresión: "Lo importante es apoyarla"

Fue a mediados de febrero cuando Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, dio un paso al frente y se sinceró sobre sus problemas de salud mental, una "gran asignatura pendiente" que tiene la sociedad. Y, ahora, quien ha querido mostrarle todo su apoyo ha sido su ex, Marc Márquez.

"Un día me desperté y me encontraba apática. Al día siguiente tenía miedos que no reconocía, me costaba muchísimo socializar. Mi cerebro me estaba diciendo: '¡Basta, dame un respiro!'. Es importante hacer caso a esas señales", recomendó la influencer al hablar de su depresión.

Por ello, el piloto de motociclismo, que terminó su relación con la joven de 23 años a principios de 2020 tras poco más de un año juntos, ha querido ser uno de los que le muestre su apoyo y ponga en valor salud mental.

A pesar de que la modelo confesó que no lo pasó bien con la ruptura, actualmente la expareja mantiene una buena relación, y así lo demostró este domingo Marc Márquez en una rueda de prensa de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

"Con Lucía mantenemos una relación de amistad y creo que eso siempre es importante", declaró. "Sobre la salud mental, siempre que la padece alguien lo importante es apoyarlo, lo importante es estar allí y rodearse de buena gente que pueda hacer que estos momentos difíciles, o los baches de la vida, salgan y vuelvas a sonreír, que vuelvas a ser feliz".

Aunque no del mismo modo, el piloto también se ha visto apartado de su profesión durante meses por un problema de salud, aunque en este caso era una lesión física. Por ello, aunque él ya se ha recuperado y vuelve "a sonreír", entiende perfectamente a su expareja.

"Durante una lesión, cuando no puedes hacer lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, lógicamente estás más triste de lo habitual. El carácter te cambia un poco, pero rodeado de toda la familia y los amigos todo se hace más ameno", señala a Europa Press.