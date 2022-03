Ucraïna.- Educació activa les fórmules per a escolaritzar als menors que arriben amb ONG o amb les seues famílies

Educació compta des de fa diversos cursos amb un protocol d'acolliment d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, que és el que s'està desplegant en aquells centres educatius sostinguts amb fons públics que estan acollint l'alumnat ucraïnés que arriba a la Comunitat Valenciana.

El departament que dirigeix Vicent Marzà ja ha enviat a tots els centres una carta amb eixe protocol perquè ho engeguen en el moment que el necessiten. En aquest moment s'estan produint dos tipus d'arribada de persones ucraïneses a la Comunitat Valenciana: famílies que arriben pel seu compte fonamentalment acollides per familiars o amics que viuen ací i flux de persones refugiades que arriben per mitjà de la cooperació institucional i que s'estan concentrant en albergs de la Generalitat.

Per al primer cas, el passat 10 de març es va activar un dispositiu de coordinació amb els Consells Escolars Municipals per a l'escolarització "sobrevinguda i necessària" de menors que estan arribant amb les seues famílies a poblacions específiques.

La Conselleria d'Educació assegura que està garantint l'escolarització dels menors en les poblacions on estan arribant i, en aquells casos que està sent necessari, s'estan habilitant més unitats educatives en els centres.

En aquests moments, s'estan concentrant de forma generalitzada en alguns municipis de les comarques d'Alacant, que compten amb colònies de ciutadans ucraïnesos establits en aquestes zones i que estan acollint a familiars i amics. En la majoria de les poblacions on s'ha sol·licitat l'escolarització de menors es compta amb suficients places per a aquests casos sobrevinguts.

En la Vega Baixa, Educació sí que està habilitant unitats en centres educatius per a atendre a la sol·licitud de places d'escolarització per part de les famílies refugiades. Aquesta setmana està previst activar onze unitats en centres educatius de Torrevella.

PRELACIÓ DE CRITERIS

En la carta s'explica que s'actuarà d'acord amb una prelació de criteris. En primer lloc, s'oferirà a la persona o persones sol·licitants la relació de vacants existents en els nivells educatius corresponents de tots els centres sostinguts amb fons públics del municipi o districte perquè, entre elles, esculla el centre educatiu de la seua lliure elecció.

En aquest sentit, es procurarà l'agrupació de germans o membres d'una mateixa unitat familiar o, si és el cas, es procurarà l'agrupació en el centre educatiu en el qual estiguen escolaritzats les filles o fills de la família acollidora.

En el cas que no existisca cap centre educatiu sostingut amb fons públics amb vacants per a escolaritzar als sol·licitants en el nivell educatiu corresponent, s'haurà d'informar a la inspectora o a l'inspector del municipi o districte qui, una vegada valorades les necessitats d'escolarització sobrevingudes i la situació dels centres del municipi o districte (ràtios, espais, dotació de personal docent i no docent, entre altres), proposarà la direcció territorial l'autorització d'un increment de fins al 10% del nombre màxim d'alumnes per aula per a atendre les necessitats immediates d'escolarització d'aquesta població vulnerable.

Si l'aplicació d'aquests criteris no permetera satisfer l'escolarització sobrevinguda del conjunt de persones sol·licitants, la inspectora o l'inspector d'educació del municipi o districte haurà de formular al Servici de Planificació Educativa una proposta per a habilitar una o diverses unitats educatives de caràcter internivelar, tant en centres que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil i Primària, com en centres que impartixen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, a fi de facilitar l'acolliment en el sistema educatiu d'aquest alumnat.

ACOMPANYAMENT ALS ALBERGS

Quant al flux de persones refugiades arribades per les vies de cooperació institucional, Educació ha activat l'acompanyament als menors que estan acollits en diversos albergs de la Generalitat i aquesta setmana disposen de professorat amb el qual han iniciat activitats de dinamització educativa, al costat de traductors.

Altres accions preparades són el desenvolupament d'un protocol específic d'acolliment d'alumnat d'origen ucraïnés, que contemplarà instruccions per als centres educatius en matèria emocional, reforçades amb els equips de les Unitats Educatives d'Orientació (dol migratori i detecció de necessitats afectives i emocionals) i l'activació d'acompanyament als familiars dels menors en els centres de Formació de Persones Adultes per a facilitar-los cursos d'aprenentatge de les llengües oficials.

Així mateix, contempla el desenvolupament d'una jornada de formació per al professorat valencià que atenga els xiquets i les xiquetes ucraïnesos, i les seues mares i familiars i l'elaboració d'una guia d'acolliment útil per a la població refugiada i en el seu idioma, per a facilitar la comunicació i amb la informació que necessiten sobre els diferents servicis públics dels quals disposen al seu abast.

Una altra de les mesures és l'activació de persones mediadores lingüístiques per a acompanyar a la població ucraïnesa acolliment i facilitar la comunicació en totes les tramitacions que necessiten i l'activació de recursos de traducció automàtica.