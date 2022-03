Falles.- L'Ajuntament dispararà una de les mascletàs suspeses el diumenge 20 i la resta al llarg de l'any

Galiana, després de visitar la plantà de les falles municipals a la plaça de l'Ajuntament, ha explicat que les previsions de vents de fins el 35 quilòmetres per hora han desaconsellat el tret de la mascletà de hui, que estava a càrrec de l'empresa pirotècnica Zarzoso, d'Altura.

Demà es tornaran a reunir amb Bombers per a determinar si es manté o es cancel·la també per vent la mascletà, a càrrec de Ricasa, que estava també tota cablejada. Així, una vegada que passen les festes "s'estudiaran quan es dispararan tots els esdeveniments pirotècnics que s'hagen suspès".

Sobre aquest tema, ha recalcat que "des d'aquest Govern, hem apostat molt per la pirotècnia". De fet, durant els anys 2020 i 2021 es va invertir tot el pressupost previst per a açò, i en 2022 continuarem fent-ho, encara que encara no es pot establir quan".

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha comentat que el temps és un component de la normalitat de les Falles i ha mostrat la seua confiança en què no es confirmen les pitjors previsions que hi ha per a aquestes festes ja que la situació pot canviar molt. Així, ha apuntat es poden realitzar "previsions molt segures a unes hores, però no a uns dies".

Ribó ha apuntat que "és rar l'any que en aquests dies festius no tenim algun problema de mal temps" perquè el mes de març és molt inestable i per açò "el paraigua sol ser inevitable algun dia de les Falles".