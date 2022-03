Desabastecimientos, piquetes en gasolineras... Los audios virales que alarman sobre el paro de transportistas

En los últimos días Maldita.es está recibiendo a través de su servicio de verificación (+34 644 22 93 19) diferentes audios sobre el supuesto desabastecimiento en las gasolineras por el paro patronal de transportistas que ha comenzado este 14 de marzo y otro en el que se anima a la gente a hacer acopio de alimentos por este mismo motivo.

Os contamos lo que sabemos sobre lo que dicen estos audios:

Audios que animan a la gente a hacer acopio de alimentos por el paro patronal del 14 de marzo

“Veis llenando (sic) los frigoríficos y veis comprando cosas básicas, a partir del 14 de marzo a las 12 de la noche, huelga indefinida, supuestamente el transporte por carretera lo paran”. Esto es parte de un audio que se ha hecho viral en los últimos días en el que animan a la gente a comprar productos básicos por el paro patronal convocado por una parte del sector transportista para el 14 de marzo.

El Gobierno afirma que el abastecimiento está asegurado: “El abastecimiento alimentario en España está asegurado. Nuestro sector agroalimentario es un sector muy potente, tenemos una autonomía muy fuerte”, explicó el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, en una entrevista en Televisión Española el pasado viernes 11 de marzo. Respecto al “nerviosismo” por una posible falta de aceite de girasol, Planas ha asegurado que en España tenemos posibilidades de abastecimiento con otras grasas vegetales, como puede ser el aceite de oliva y ha añadido que van a activar compras en otros mercados de este producto como previsión.

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica en su página web que si bien se prevé un aumento en los precios de productos básicos, “no son previsibles situaciones de desabastecimiento”. Aunque solicitan al Gobierno que garantice “los suministros básicos a todos los consumidores, especialmente a los más vulnerables”.

Las principales asociaciones de transportistas no secundan el paro patronal

Otra de las afirmaciones falsas del audio es que “a partir del lunes empieza huelga de transportistas indefinida”, pero el paro de transportistas convocado a partir del lunes 14 de marzo no es una huelga ni está apoyado por todo el sector. La protesta está organizada por la patronal del sector y no por los trabajadores por lo que no puede ser considerada una huelga. La convocatoria parte de la “Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional”, pero el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a las confederaciones, federaciones y asociaciones de transportistas, ha decidido no unirse al paro patronal.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, en declaraciones a Maldita.es, cree que “no es el momento de parar debido a la circunstancias”, aunque explican que desde Comité Nacional del Transporte por Carretera han instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reunirse “ante el grave e incontrolado incremento de los precios de los combustibles”.

Uno de los sindicatos mayoritarios en el sector de los transportistas, Comisiones Obreras (CC.OO.), cree que “los problemas del sector no se solucionan con paros como el convocado por una plataforma de conductores autónomos, sino con negociación”.

El audio que alerta del "desabastecimiento" y los "piquetes" en las gasolineras por el paro patronal

“Me ha llegado un comunicado de una persona que está metida en Repsol y gasolineras que van a poner piquetes en las gasolineras para que la gente no pueda echar gasolina”. Este es parte de otro audio por el que también habéis preguntado.

Repsol explica a Maldita.es que “el audio no es cierto” y hace un llamamiento a la calma porque “no hay ningún riesgo de desabastecimiento”, “el suministro está garantizado en España”. Además, recuerdan que la red de estaciones de servicio es “muy amplia” y que los piquetes no tienen por qué poner en riesgo el buen funcionamiento de las gasolineras. Por su parte, el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, en declaraciones a El Plural asegura que “no hay riesgo de desabastecimiento generalizado”.