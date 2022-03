La exconsellera huida Clara Ponsatí cree que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona

La exconsellera catalana huida Clara Ponsatí (Junts) ha asegurado este lunes en una entrevista en la emisora Ràdio 4 y La 2 con la periodista Gemma Nierga que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona, aunque no se ha mostrado favorable a la violencia.

Ponsatí ha considerado "paternalista" que después del 1-O se dijese que no se seguía adelante con la independencia porque "podría haber muertos". Según ha dicho, esto supondría decir que "no se hará nunca". Ha defendido que morir por una causa "no es una situación extraña" en el curso de la historia y ha puesto de ejemplo cómo el pueblo ucraniano se defiende "saliendo a la calle con las manos vacías". Se trata, según Ponsatí, de una actitud "respetable y admirable". Con todo y con ello, ha dicho que no es comparable la situación en Ucrania con la de Cataluña.

Ponsatí ha afirmado que en todas las grandes causas ha habido sacrificios importantes y que "todo el mundo ha de saber qué está dispuesto a sacrificar". Preguntada directamente por si estaría dispuesta a morir por la independencia de Cataluña, la exconsellera exiliada ha respondido que "evidentemente lo intentaría evitar por todos los medios", pero ha añadido que "no es una situación extraña" en el curso de la historia.

El expresident catalán huido Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsati durante la rueda de prensa después de que la justicia europea les devuelva provisionalmente la inmunidad. ACN

Ha considerado que el nivel de violencia que hubo por parte del Estado contra el referéndum de 2017 podría haber causado muertos

Ponsatí ha admitido que no conoce a ningún líder de partidos o entidades independentistas que haya dicho que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona y ha añadido que cree que se le tendría que hacer esta pregunta a mucha más gente.

Según ha explicado, tiene muchos amigos y conocidos que en los meses posteriores al 1 de octubre y ahora habrían respondido como ella a esta pregunta. Asimismo, ha considerado que el nivel de violencia que hubo por parte del Estado contra el referéndum de 2017 podría haber causado muertos.

Respecto a la mesa de diálogo con el Estado, Ponsatí ha dicho que no existe y que es un "objeto imaginario". Y ha concluido que el conflicto político "está cerrado" en las carpetas españolas y europeas.