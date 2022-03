El sentido recuerdo de Carlos Bardem a su madre por su cumpleaños: "No temo olvidarte, solo no ser digno de tu amor"

Este lunes 14 de marzo, Pilar Bardem cumpliría 83 años. La actriz falleció el pasado 17 de julio tras estar ingresada en la clínica Ruber de Madrid a causa de una afección pulmonar no relacionada con el coronavirus.

Miembro de una familia de actores y directores cinematográficos; hermana de Juan Antonio Bardem y madre de Carlos, Mónica y del oscarizado Javier Bardem, nació el 14 de marzo de 1939 en Sevilla.

Cursó estudios de Medicina que abandonó para iniciar la carrera de actriz a principios de los años setenta, con pequeños papeles en teatro, cine, televisión y zarzuela. A lo largo de su carrera participó en 81 películas, 43 obras de teatro y 31 series televisivas. En el mundo del cine es donde cosechó más éxitos.

Precisamente hoy, alguien que tiene mucho que ver con el celuloide, su hijo Carlos, ha querido felicitar a su madre de una forma muy especial, con un sentido recuerdo a la figura de la matriarca del clan.

"No temo olvidarte. Te oigo y te veo cada día. Tu risa siempre cálida, retadora. Tus ojos que me acarician, me abrigan. Tu saber que me consuela y me alienta. Hoy cumplirías años y yo, madre, no temo olvidarte. Cierro los ojos y recuerdo cada una de tus arrugas", ha escrito Carlos en un sentido tuit que acompaña junto a fotos de ellos dos.

En mi memoria tú siempre vencerás a la muerte. Mi amor. No temo olvidarte. Solo me da miedo que con mi vida no llegue nunca a ser digno de la tuya. De tu amor. De ti. De tu sangre fértil, de tu alma gigante y generosa. Solo eso temo y a merecerte, te lo juro, me consagro. Te amo. ¡Feliz cumpleaños, madre!", concluye el actor, guionista y escritor.