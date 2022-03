Rocío Barbeito, nova secretària general de Joves Socialistes a València

L'assemblea, celebrada divendres passat, va comptar amb la presència del secretari general de JSPV, Benjamín Mompó; el secretari general ixent de València Ciutat i actual secretari general de Joventuts Socialistes d'Espanya, Víctor Camino, i la vicealcaldesa i secretària general del PSPV de València, Sandra Gómez.

En aquesta reunió es van proclamar a les persones que passaran a formar part de la comissió executiva local els pròxims quatre anys i es va aprovar l'informe de gestió per unanimitat, informa el partit.

Barbeito i el seu equip es van comprometre a complir un decàleg firmat amb els militants de l'agrupació. Un decàleg que posa el focus en les persones, en les seues inquietuds, i que pretén enfortir a la joventut valenciana des d'una perspectiva feminista, igualitària i ecologista.

"Som l'organització juvenil que millor pot representar a la joventut de la ciutat de València i així ho demostrarem, treballant i eixint al carrer per a ser l'altaveu de la revolució de quotidià", va manifestar la nova secretària.

Formen part de la nova executiva Ana Domínguez, com a presidenta; Ana Mª Sánchez, sotssecretària general i d'Europeïsme; Miguel Ángel Cortés, com a secretari d'Organització; Blanca Silvestre, secretària de Feminisme; Héctor Bosch, al càrrec de la secretària d'Acció Electoral, Comunicació i Programes; Manuel Ferrandis, secretari de Sanitat i Salut Mental; Juanan Cano, en la secretaria de LGTBI+ i Inclusió; Marcos Durá, com a secretari de Participació Juvenil, Transició Ecològica i Universitats; Jaume Espadà, com a secretari de Digitalització i Nova Economia; Manuel Verdú, al càrrec de Sindicalisme, Orientació Laboral i Formativa, i Mar Piqueras com a secretària de Cultura.