El viaje de Fran, 6.000 kilómetros para traer refugiadas de Ucrania: "No pidieron nada, ellas se fiaron y yo de ellas"

El pasado 3 de marzo, Francisco José González emprendió un viaje que, aunque duró una semana, perdurará en su vida y en la de cuatro mujeres ucranianas toda la vida.

Fran es abogado, tiene un santuario de animales, reside en Ciudad Real y el viaje comenzó por “un malentendido”. En una conversación con 20minutos, ha explicado que un miembro de su santuario le comentó que otra institución similar había decidido ir a Ucrania a ayudar; "me propuso ir con ellos y me pareció al principio una locura por la distancia, pero la idea se me quedó en la cabeza. Pero fue un error, porque ese santuario tenía intención de acoger a gente, pero yo había tomado la decisión de ir, así que fui solo". Organizó todo rápido, cogió ropa para los refugiados y tras avisar a su familia y asistir a un juicio, emprendió el viaje solo.

El viaje de ida

Su destino fue Przemysl, la segunda ciudad más importante de Polonia y muy cercana a la frontera con Ucrania, y pasó los siguientes 3 días en la carretera. Tras hacer noche en Beaune (Francia) y Praga, llegó a la ciudad, donde vio que la estación de autobús estaba llena y le informaron de que los vehículos llegaban del control fronterizo de Medika, que limita Polonia con Ucrania.

“Entonces fui a ese control, hablé con una ONG y me dijeron que los que no tenían donde ir y buscaban transporte los estaban dejando en un centro comercial grande que había por la zona y fui para allá”, asegura.

Al llegar, se registró como conductor y fue a un pabellón que se había habilitado para gente que quisiera viajar a España, Portugal y Francia. “No me enteraba muy bien de lo que pasaba porque no había mucha gente que hablara inglés, pero más o menos me entendía con la gente", relata Fran.

"Después de registrarme, fui a dar una vuelta por el pabellón y hablé con la primera chica que me encontré, que estaba con su hija. Me dijo que ya tenía un autobús donde viajar, pero que la gente que había allí era la que quería ir a España. También me pidió el móvil por si había alguna emergencia”, explica este conductor.

Tras ello, decidió ir a la estación de tren para ofrecer casa y alojamiento. “Estando allí, la chica con la que había hablado, Natalie, me escribió un mensaje, porque al final no pudo coger el autobús, porque creo que se fue vacío o algo así, no sé exactamente qué pasó. Entonces me preguntó si podía irse conmigo”, recuerda.

Ella y su hija tenían como destino una casa de acogida en Valencia, pero aún necesitaban cubrir dos plazas más del coche de Fran. “Ella me dijo que buscaría a alguien para ocuparlas, y entonces encontró a otra mujer y su hija que llevaban cinco días en el centro comercial y buscaban casa y viaje”.

Al volver al centro comercial, Fran tenía la intención de pasar la noche allí, “pero se pusieron a llorar las niñas, empezó a llegar más gente y a estar la situación un poco incómoda, entonces les propuse conducir un par de horas, buscar un hotel y ya a partir de ahí empezar el viaje tranquilos”. Sin embargo, al no encontrar hotel, durmieron varias horas en el coche durante la noche del 6 al 7 de marzo y emprendieron el viaje.

Natalie y Tania vivían en Kiev, ciudad donde han tenido que quedarse sus maridos, y se dedicaban al diseño gráfico y al turismo. Ahora deben formalizar su situación en España y quieren que sus hijas puedan ir al colegio e instituto, ya que tienen 10 y 17 años.

El viaje de vuelta

“El viaje con ellas fue muy bien", explica. "Una vez que nos habíamos alejado de allí, cambió todo, se les cambió la cara para bien. Pero una de ellas, yo creo que lo está pasando un poco peor, porque solo piensa en volver" cuenta Fran.

“Al principio, el viaje fue un poco silencioso, pero luego estuvimos como si fuéramos amigos. Hicimos parada en Nuremberg, de nuevo en Beaune y también en Barcelona, donde nos regalaron una noche en un apartamento por venir de Ucrania, además con vistas increíbles”, afirma.

Su viaje terminó el pasado 10 de marzo, después de dejar a Natalie y su hija en la casa de acogida de Valencia. Por el momento, Tania y su hija viven con Francisco.

Después del viaje

Fran relata que antes de ir hacia la frontera, trató de contactar con alguna organización que se estuviera encargando de acoger a refugiados en España. "Creo que hay muchas asociaciones que ayudan, pero no se llega a generalizar en una, ni si quiera hay un protocolo común, cada uno hace lo que puede”. "Quería contactar con alguien para saber qué hacer, pero nadie me supo decir. Intenté contactar con Achur, Cruz Roja... pero no pude, imagino que están saturados”, explica.

Es por esto que tiene intención de poner en contacto a españoles y ucranianos: “He estado ocho días faltando al trabajo y soy autónomo, hoy ya he tenido que solucionar cosas, pero si me da tiempo esta tarde noche, voy a intentar organizar algo porque hay muchas familias españolas que quieren acoger y muchas familias que necesitan donde, y quiero buscar una forma de ponerlos en común.”

Durante las horas que estuvo allí, cuenta que las personas refugiadas tienen acceso a comida y ropa. "La gente que llega tiene ropa, va con su maleta, pero se necesitan nórdicos, mantas y almohadas, porque no las llevaban consigo. También quizás ropa impermeable para la nieve”. Además señala que no le pidieron ningún documento para acoger "ellas se fiaron de mi a ciegas, yo de ellas y salió todo bien. Tampoco me pidieron documentación durante el viaje de ida".

Después de casi 6.000 kilómetros de viaje y tras cumplir 35 años en la carretera, ha podido celebrarlo con Natalie, Tania y sus hijas, quienes le organizaron una sorpresa para soplar las velas.