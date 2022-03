Antonio Resines cambia Madrid por Cantabria para recuperarse totalmente del Covid

Antonio Resines sigue dando pasos en su recuperación de la Covid-19. El actor, que tuvo que permanecer ingresado en la UCI durante más de un mes batallando contra la enfermedad, afortunadamente pudo salir adelante y ya se encuentra en su domicilio recuperándose.

Además, poco a poco ha ido retomando actos públicos, donde se le ve aún renqueante por las consecuencias de la enfermedad. Reapariciones que están siendo contadas, mediante videollamada en El hormiguero o presencialmente para recibir la Medalla de las Bellas Artes de mano de los Reyes.

Este último supone el primer acto público tras haber superado finalmente la Covid-19. En su reaparición, el actor, que acudió en coche, se ayudó para sostenerse de sus muletas, imagen que muestra las secuelas de la enfermedad.

El intérprete ha reconocido que se encuentra "baldao" y ha destacado que no cree que pueda volver al trabajo hasta dentro de unos meses: "Puedo andar, que hace dos semanas no podía, me queda un tiempo de hacer ejercicio y un par de meses de recuperación. He hecho un esfuerzo, pero ha merecido la pena".

"No creo que haga nada de trabajo hasta después de verano. Este premio es muy importante, es un premio serio. Sabe muy bien que te den este premio cuando estás un poco flojo", ha comentado el actor a los medios de comunicación.

Ahora se ha sabido que, en esta nueva fase de recuperación, Resines se trasladará hasta Cantabria, concretamente a Comillas, para continuar con su rehabilitación.

Según El Español, aunque no se sabe el tiempo que permanecerá allí, los médicos le han aconsejado que necesita un lugar tranquilo y relajado para volver a recuperar las fuerzas. Por eso ha optado por irse a su tierra natal.

Según la misma información, "Resines tiene allí a familiares y grandes amigos. Siempre ha dicho que sueña con una jubilación retirado allí".