Sara, la hija de Pau Donés que está coordinando la herencia del cantante desde el anonimato

En tres meses se cumplirá el segundo aniversario de la muerte de Pau Donés. Una efeméride, ese 9 de junio, que ya se ha convertido en una fecha aciaga para la música española tras la defunción del líder de Jarabe de Palo. El de Montanuy no solo dejó en este mundo un buen puñado de canciones míticas, un espíritu vivaz inquebrantable ante la enfermedad que finalmente acabaría con su vida, un ejemplo de entereza ante la muerte próxima y una manera única de concebir la música como una mezcolanza perfecta entre mensaje y melodía, sino también una hija, Sara, quien después de aparecer, antifaz mediante, en el último videoclip del artista, Eso que tú me das, ha seguido refugiada en su anonimato, desde el que sin embargo dirige la herencia de su padre.

La joven, que cuando murió el cantante por culpe del cáncer de colon tenía 16 años, está manteniéndose en un discreto segundo plano. No solo por ser menor de edad, sino porque sabe de la exposición mediática a la que se enfrentaría de lo contrario, como se ha podido comprobar con otros hijos e hijas de cantantes famosos. De hecho, dos de sus grandes escuderos están siendo sus tíos, que están ayudándola a no ser ella quien esté en primera línea.

Por ejemplo, a principios de este mes de marzo, a Pau Donés le concedían a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Era Bernat, hermano del autor de éxitos como La flaca o El lado oscuro, quien lo recibía de manos de la reina Letizia en el Baluarte Palacio de Congresos de Pamplona. Asimismo, a finales de este marzo, en el Pla de Beret, en la estación de esquí de Baqueira Beret, se homenajeará al músico con un evento bautizado como El Valle grita, que de paso servirá para reivindicar el Val d'Aran.

No se espera que Sara haga acto de presencia, dado que el propio grupo que lideró su padre se ha desvinculado del proyecto en sus redes sociales. "Siempre celebraremos y estaremos agradecidos con todos los homenajes que se le hagan a Pau, vengan de donde vengan, como no podría ser de otra manera, siempre que sea con respecto a su figura y a su legado, pero por diversos motivos no podemos involucrarnos en todos los proyectos que han ido y seguirán surgiendo", explicaban.

Todo ello sin hablar todavía, como recuerdan desde Vanitatis, del documental Eso que tú me das, que realizó Jordi Évole y su equipo y en el que se constataba cómo la familia del líder de Jarabe de Palo hubo de lidiar con dos duelos: uno el público, con toda el cariño que recibieron desde todo el mundo, y otro el privado. Y en la entrega del Premio Ondas fue otro tío de Sara, Marc Donés, quien habló, asegurando que la familia Donés Cirera estaba "sorprendida" y que se alegraban de que hubiese sido para tantas personas "una gran ayuda verlo para entender, para comprender, una lección de vida". También se incluían ellos.

En estos actos, Sara, si es que asistió, jamás se colocó en primera línea. Es algo autoimpuesto y que lleva a rajatabla lo que no quita que, desde el pasado 3 de marzo, aparezca en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como la nueva socia única de Tronco Records, "la República Independiente de Jarabe de Palo". Así denominó a esta discográfica su fundador en los años 90, Pau Donés.

Por lo que se sabe por el momento, Sara, de quien se sabe que ha podido continuar con sus estudios y con su vida junto a su madre (quien también, como ella, prefiere vivir en el anonimato) a pesar de la pérdida y el duelo comprensibles, administrará solidariamente Tronco Records junto a su tío Marc. Además, cogerá las riendas en un momento muy sano de la empresa, pues según los datos públicos del Registro Mercantil, la sociedad, cuyo patrimonio es de 7.530.000 euros, tuvo unos beneficios en 2020 superiores a 425.000 euros.

Agregan desde el citado medio que "los activos de la empresa han aumentado cerca de un millón de euros, y su cifra de negocio ha pasado de los 920.580 euros al millón doscientos mil euros". En la compañía, el músico era accionista y administrador único hasta marzo de 2020, cuando en previsión del final que se acercaba, comenzó a dejar en orden sus asuntos, nombrando a su hermano Marc administrador solidario. No hay que olvidar que antes de dedicarse a la canción, Pau cursó la carrera de Económicas y supo sacarle el mayor provecho a sus estudios en el futuro, incluso en otros temas alejados de la música.

Por ejemplo, y tal y como recuerda desde el portal de El Confidencial, también hay otros aspectos a tener en cuenta en el legadoy la herencia que Sara está recibiendo de su padre: por un lado se encuentra el merchandising de Jarabe de Palo, que se ha puesto en manos de la empresa The Store Team, que admite que las ventas de los productos son buenas. Además, han de combatir contra quienes están intentando rentabilizar la muerte de Pau, como Macaulay & Cumming Heritage SL y Bodegas Antonio Llobell SL, quienes sin el permiso dela familia sacaron una línea de vinos con el nombre de Jarabe de Palo Wines.

Y por último, conjuntamente Pau y Marc administraban también de manera solidaria Casa Alena Bichos y Verduras SL, cuya dedicación principal era la compraventa de inmuebles y que, informan, aún no ha dado paso a Sara en el inevitable relevo que en algún momento ocurrirá. A ello hay que sumar para acabar el increíble caserón en el Valle de Arán que Pau Donés tenía a la venta por 2,3 millones pensando en su herencia y que, que se sepa, aún no tiene comprador.