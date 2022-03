Los rumores en torno a la posible crisis que atraviesa el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón no dejan de sucederse. La propia concursante de Supervivientes habría dejado caer en Viva la vida que la pareja no atraviesa uno de sus mejores momentos.

En varias ocasiones, la colaboradora ha dejado caer que no siente que Ortega Cano le haya dado su sitio como esposa y que, incluso, a veces tiene la sensación de que no hace completamente feliz a su marido, que sigue marcado por la pérdida de Rocío Jurado.

Gloria Camila, a quien no parece haberle sentado bien que Aldón hablase de sus problemas conyugales en televisión, apuntó que los temas de pareja deberían tratarse en casa y no en platós de televisión. Ana María no dudó en responder, también, a Rocío Flores, a quien criticó por hablar de ella y no de su presunto bache con Manuel Bedmar.

Este lunes, Pepe del Real ha recalcado que, en su opinión, el torero sí le habría dado a Ana María Aldón su sitio. Además, el colaborador del matinal ha recordado un episodio en el que Ortega Cano llamó la atención a Gloria Camila y le advirtió de que Aldón era la mujer con la que se iba a casar. Del Real ha apuntado que el problema de la pareja es que, ahora, Rocío Jurado "vuelve a estar de actualidad y a Ortega le remueve": "Lo que Ana María no quiere permitir es que no se le acabe dando su sitio en su propia casa".

Una vivienda que, además, está repleta de recuerdos de Rocío Jurado y que Ana María, por no sentirse dueña de esa casa, no se ve capaz para quitar esos recuerdos. Del Real ha agregado, incluso, que hace un tiempo se llevó a cabo una reforma en la vivienda en la que solo eligieron Gloria Camila y el torero: "Ana María ha elegido algo, pero no era dueña y señora, como mi madre o como yo, de decorar su casa".