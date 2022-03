Multat un segon puter a Albal després de ser sorprès en una furgoneta

Es va produir dimecres passat 9, "després dels ressons del feminisme sonant encara als carrers", en una patrulla rutinària de la Policia Local per a detectar i dissuadir el consum de prostitució, informa el consistori.

Els agents van sospitar d'un vehicle on s'estava practicant sexe i així ho van reconéixer el consumidor i la dona prostituïda. Aquest puter, un jove de València que conduïa una furgoneta, va ser sancionat amb la màxima multa que regula l'ordenança municipal aprovada al setembre: 800 euros.

A més, segons l'Ajuntament d'Albal, la Policia Judicial investiga el bitllet amb el qual va pagar el prostituidor perquè se li podria imputar un possible delicte de falsedat de moneda.

Després de la primera sanció a un puter al febrer i l'aprovació de la "ordenança de la dignitat", l'alcalde d'Albal, Ramón Marí, s'ha dirigit a la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, per a mostrar el seu suport a la lluita contra la prostitució i la violència exercida contra les dones, posicionant-se a favor de l'abolicionisme.

Albal crearà allotjaments per a les dones víctimes de tracta i pretén empadronar-les. "No volem aquesta imatge per al nostre poble, ni que les dones patisquen explotació. Estem sent pioners en la lluita contra la tracta de dones i xiquetes i en el combat per l'eradicació de la violència de gènere, amb resultats molt lents però sense defallir", reivindica Ramón Marí.

En aquesta línia, el municipi va incorporar cinc agents i va consolidar el càrrec d'un altre efectiu la setmana passada, fins a un total de 28 places en la plantilla de Policia Local. Per al primer edil, açò permet controlar més i millor els punts negres on acudeixen els prostituidors.

Fa unes setmanes, la Policia Local d'Albal va obrir el primer expedient sancionador a la localitat a un puter després de denunciar que una dona prostituïda li va cobrar sense completar el servici.

L'assassinat de la jove de 19 anys Florina Gogos, desapareguda l'any passat quan exercia la prostitució a Albal, va provocar una reacció del municipi la que es van sumar en cadena els ajuntaments situats al llarg de la V-31 afectats per aquest problema.

Florina, pel crim del qual es va detindre a un home de 60 anys que treballava com a comercial en la zona on la víctima va ser vista per última vegada i consumia amb regularitat servicis sexuals, no ha sigut la primera assassinada en la localitat ja que en 2004 una altra jove va aparéixer morta amb un tret en el pit, just en el mateix lloc on es va veure a la jove romanesa amb vida per última vegada. El consistori va cobrir els gastos de la seua sepultura i les seues restes descansen al cementeri municipal.

En 2012, l'ordenança xifrava les sancions d'aquest tipus en un màxim de 750 euros, que afectaven tant als consumidors com a les prostitutes, que ara queden exemptes com a víctimes d'explotació. Els canvis aprovats per la unanimitat del ple també arrepleguen la prohibició de divulgar publicitat que fomente la prostitució i l'explotació sexual i ho castiga amb multes de 350 euros, com per exemple la col·locació de targetes de prostíbuls en els para-xocs o finestres dels vehicles.