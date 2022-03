Podemos mira con cautela la rebaja de impuestos prometida por Sánchez: "La cuestión es a quién se suben y se bajan"

Podemos no se cierra a priori a que el Gobierno apruebe una rebaja de impuestos, pero exige que el foco se ponga en la letra pequeña: qué impuestos se bajarán y a quiénes beneficiará esa rebaja. Así lo planteó este lunes el portavoz del partido morado, Pablo Fernández, que aseguró que "toda aquella medida que sirva para aliviar la situación de las familias será bien recibida" por Podemos pero insistió en que "la cuestión no es solo subir o bajar impuestos, sino a quién se suben y bajan los impuestos".

Fernández fijó así la posición de Podemos tras el anuncio que realizó este domingo el Gobierno tras la reunión del presidente, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos en la isla de La Palma. El Ejecutivo prometió que bajará los impuestos a los sectores "más afectados" por la guerra de Ucrania y, en una declaración pactada con todos los Ejecutivos autonómicos, señaló que tomará medidas que "intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear".

El Gobierno, no obstante, no ofreció ningún detalle de esa rebaja fiscal. Y Podemos aboga por que esa rebaja impositiva venga acompañada de todo un paquete de medidas fiscales de carácter "progresivo y ambicioso", en palabras de Fernández. "Es el momento idóneo, es momento de que las grandes empresas y fortunas aporten lo que les corresponde", planteó el portavoz del partido morado, que insistió en que "el coste de esta crisis no lo puede pagar la ciudadanía".

Además de esa reforma fiscal, que el partido presentó hace unas semanas, Podemos apuesta por poner en marcha un "plan de emergencia energética para que las consecuencias de esta crisis no recaigan en los hombros de las familias". Este plan, sostuvo Fernández, debe conllevar la aprobación de un mecanismo para que el Estado capture los "beneficios inmerecidos de las eléctricas, los que se obtienen por el sistema de fijación de precios" que permite vender toda la energía al precio de la más cara de producir, comúnmente conocidos como beneficios caídos del cielo. "No podemos seguir pagando energías baratas a precio de oro", denunció el portavoz.

Asimismo, Fernández insistió en una propuesta clásica de Podemos: reformar el sistema de fijación de precios de la luz para que el de la electricidad no esté vinculado al del gas. "Hay que hacerlo, y la UE ya ha dado luz verde", planteó el portavoz. Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró confiado en que Bruselas tomará esta decisión a nivel comunitario, pero se mostró dispuesto a que España lleve a cabo este desacoplamiento de los precios de una y otra materia prima si la UE no lo hace.

Ampliar el alcance del ingreso mínimo vital

Por su parte, la directora general del Injuve, María Teresa Pérez, planteó la tercera pata de ese "escudo social y verde" que plantea Podemos: una nueva reforma del ingreso mínimo vital para ampliar su alcance. "Hasta ahora el ingreso mínimo no ha alcanzado ni a la mitad de las familias del objetivo original", planteó Pérez, que propuso "simplificar los trámites y trabas burocráticas" que dificultan el acceso a esta prestación. "El reglamento del ingreso mínimo vital, que está pendiente de desarrollo, tiene que contemplar excepciones para situaciones de necesidad", sostuvo.

Podemos, además, propone dos medidas concretas en relación a esta ayuda: el incremento de su cuantía y la rebaja de la edad de acceso, de los actuales 23 años a los 18. "Hay que aumentar la cuantía de la prestación y los umbrales de renta para cobrarla, porque en un contexto de inflación" los actuales son "completamente insuficientes", argumentó Pérez, que cifró en un 18% el aumento que plantea Podemos para que el Estado tenga la obligación de completar los ingresos de una persona vulnerable que viva sola hasta los 580 euros mensuales.