Ucraïna.- El PSPV demana incloure les persones LGTBI com d'especial vulnerabilitat en el protocol de refugiats

Així ho planteja la iniciativa, firmada pel portaveu socialista de LGTBI, Damián López: "La situació de la comunitat LGTBI a Ucraïna sempre ha sigut crítica, però la guerra de Rússia l'ha agreujat, amb problemes tant per a subsistir en el país com per a poder eixir i creuar la frontera".

En concret, la moció demana prioritzar l'acolliment de les persones LGTBI procedents d'Ucraïna en estats membres i autonomies que reconeguen els drets d'aquest col·lectiu, així com garantir als refugiats les seues necessitats sanitàries i l'accés a tractaments immunodepressius, hormonització o medicació contra el VIH.

També proposa facilitar la filiació i agrupació familiar LGTBI que no és reconeguda al seu país d'origen, a més de garantir l'acolliment de les persones amb falta de correspondència de gènere que estan atrapades a la frontera, ja que "moltes no tenen documentació adequada a la seua identitat de gènere".

"Els i les socialistes volem visibilitzar la complexitat del desastre humanitari d'Ucraïna i recalcar que és necessari que el protocol d'atenció als refugiats contemple dins dels supòsits específics d'especial vulnerabilitat a les persones LGTBI i les seues famílies".

El portaveu de LGTBI del PSPV recorda així la importància que siguen protegits en estats membres europeus, amb legislació estatal que reconega els seus drets: "Hem de dispensar-los la protecció internacional al nostre país, així com l'aplicació de la legislació vigent en matèria de diversitat, perquè puguen superar les dificultats en l'eixida d'Ucraïna quant a identitat, filiació, agrupació familiar, assistència sanitària i reconeixement dels seus drets LGTBI al país d'acolliment".