Carmen, al tener que encontrarse con Laila en 'Secret Story': "Estoy flipando, ¿esto es una encerrona?"

Las concursantes Laila y Carmen han sido sin duda dos de las que más han chocado en esta edición de Secret Story, hasta el punto de que Carmen fue expulsada disciplinariamente por echarle agua a Laila durante una discusión en la cocina.

Tras la expulsión de Laila por la audiencia, este domingo ambas se encontraban en plató, después de unos días en los que han estado haciéndose acusaciones y graves reproches por redes sociales.

Antes de empezar su careo, la presentadora Toñi Moreno le dejaba claro a Carmen que no sería una noche fácil: "Tú y yo tenemos algo pendiente, porque has dicho en redes que te he decepcionado... ya lo aclararemos a lo largo de la noche", le decía la presentadora.

Y a los pocos minutos comenzaban las hostilidades. "Los celos, la envidia... no sé qué haces aquí, si te expulsó la organización. Gracias a Rafa y a mí tienes protagonismo, porque no pintas nada. Eres mala", le decía Laila a Carmen, que repetía como mantra: "No voy a entrar, no voy a entrar".

Era entonces cuando Toñi Moreno les proponía un juego de "tabú" y les prohibía decir ciertas palabras que normalmente se han dedicado la una a la otra.

"Carmen, no puedes decir ridícula, puerca, choni, sinvergüenza y Laila, no puedes decir clasista, tóxica, antigua y Guadalupe", les proponía la presentadora.

"No voy a entrar, porque las cosas que ha dicho por redes sociales son vergonzosas y denunciables. Has nombrado a mi familia", decía Carmen, tratando de mantenerse serena.

Era entonces cuando Moreno ponía en marcha el juego, pidiendo a una y otra que definieran a su contraria.

Toñi Moreno: "Vuestra relación ha ido de mal en peor"

Laila: "Los celos, que son malísimos"

Carmen: "No voy a entrar" #SecretNoche9 pic.twitter.com/40RWzNZw3K — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 13, 2022

Empezaba Carmen, sobre Laila: "Es una persona... no quiero definirla, porque si la defino... es una chica que te acuchilla por detrás, intenta meterse donde no le llaman". Y añadía Carmen: "Esto es para que discutamos".

Entonces le tocaba a Laila definir a Carmen: "Envidiosa, mala persona...", eso bastaba para que Carmen perdiera la paciencia: "¿Me puedo ir a sentar? Estoy flipando. ¿Qué es esto? ¿Una encerrona? No lo estoy entendiendo", se quejaba la concursante.

"Esto es un juego, no una encerrona, hay que tomárselo con un poco de humor", le hacía ver Toñi Moreno, terminando con el asunto y mandándolas a sentarse.