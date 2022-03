El príncipe Harry, muy criticado por su último y desinhibido vídeo en el que denuesta a la familia real

Al final son preferencias. Y hoy por hoy no cabe duda de que en una posible lista que hiciese el príncipe Harry de lo que sí y lo que no le apetece hacer, cualquier cosa que esté cerca del protocolo y de la familia real británica está bastante por detrás de otros motivos por los que siente un cariño y un aprecio constatablemente mayores: su mujer, Meghan Markle, sus hijos, Archie y Lilibet, o, sí, los Invictus Games, uno de cuyos últimos vídeos promocionales han creado polémica.

Los Invictus Games, unos juegos para veteranos y heridos de guerra que él mismo ayudó a fundar en el 2014 y en el que se ha involucrado al máximo desde entonces, se celebran este año en Países Bajos a partir del 16 de abril. El duque de Sussex más de una vez ha recaudado dinero a través de eventos y de su propia organización para poder llevarlos a cabo con más medios. Y además siempre está dispuesto para la publicidad de los mismos.

Por eso ha intervenido en uno de sus últimas publicaciones: una video conferencia en la que habla con otros miembros de su equipo y en el que intenta aprender algo de neerlandés. Sin embargo, en un momento dado llega la sorpresa: se pone unas gafas de sol naranjas, un sombrero de fiesta naranja, se quita la sudadera oscura y tiene una camiseta naranja y hasta se levanta y muestra sus calzonas naranjas. Todo ello para confirmar su asistencia diciendo que está "preparado".

¿Y la polémica? Pues que este vídeo, tan divertido y desinhibido, ha sido publicado apenas unas horas después de que el príncipe Harry haya confirmado que no asistirá a los actos conmemorativos por el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, a finales de este mes, un año después de su muerte. Y, además, esto es algo que se suma a su negativa a volver a Reino Unido para los oficios por el Jubileo de Platino de su abuela, la reina Isabel II, el gran momento del año.

Como los duques de Sussex están molestos después de saber que no recibirán la misma protección que otros miembros de la familia real (han amenazado incluso al Ministerio del Interior), aducen que no se sienten "seguros" y que por ello no viajan a Londres, lo que además deja tocada a la soberana, de quien han asegurado que está "desesperada" por conocer en persona a Lilibet Diana.

Entre los comentarios de la publicación de los Invictus Games hay disparidad de opiniones entre quienes apoyan al príncipe por volcarse en lo que más amor le ha demostrado y entre quienes lo tachan de ridículo y de desagradecido con su abuela, una de sus mayores defensoras.