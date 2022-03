La Comunitat arranca la setmana amb ratxes molt fortes de vent i precipitacions abundants

Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), aquesta jornada, a més, la pluja podria estar acompanyada de fang i estendrà a remetre de sud a nord durant la vesprada.

Hi haurà probables bancs de boira en zones de muntanya i les temperatures mínimes aniran en ascens en el litoral mentre que les màximes baixaran en la meitat nord i no hi haurà variacions en la resta.

Així, Alacant registrarà una mínima de 13ºC i una màxima de 21ºC; Castelló, de 12 i 17; i València, de 13 i 17ºC.

El Centre de Coordinació d'Emergències ha establit nivell màxim groc per a hui per fenòmens costaners en els litorals de Castelló, València i Alacant i per vents a l'interior de València.