Día 19 de la guerra en Ucrania: últimas noticias de los ataques de Rusia

Durante la madrugada de este domingo, las tropas rusas han vuelto a bombardear zonas residenciales, esta vez en la ciudad de Kiev. Al menos dos personas han perdido la vida después de que un proyectil impactara contra un edificio residencial.

Ya han pasado 19 días desde que comenzase la invasión rusa en Ucrania y el asedio en las principales ciudades del país se intensifica, mientras las delegaciones de Rusa y Ucrania volverán a reunirse por videoconferencia para avanzar en la vía diplomática.

Bombardeo nocturno en Kiev

Al menos dos personas han fallecido y otras tres han resultado heridas después de que un proyectil impactara en la madrugada de este domingo contra un edificio de apartamentos en Obolonski, una zona residencial de Kiev. Los sanitarios tuvieron que brindar asistencia médica a otras nueve personas en el lugar y rescataron de entre los escombros a 15. Otras 63 personas fueron evacuadas a otros puntos de la ciudad, aseguró el servicio estatal de emergencias de Ucrania.

Muere una mujer embarazada y su bebé tras el ataque en Mariúpol

Las imágenes del bombardeo ruso al hospital de Mariúpol dejaron impactantes imágenes de varias mujeres embarazadas huyendo del lugar. Tras conocer este fin de semana que la influencer ucraniana Marianna Podgurskaya dio a luz, la otra mujer cuya imagen dio la vuelta al mundo tras ser evacuada en camilla, no consiguió recuperarse de las heridas y falleció.

Según recoge The Associated Press, la agencia de noticias que difundió las fotografías del lugar, la mujer fue trasladada de urgencia a otro hospital y pese a que los médicos trabajaron para mantenerla con vida, tanto ella como el bebé que esperaba terminaron muriendo. "Más de 30 minutos de reanimación de la madre no produjeron resultados", dijo uno de los sanitarios.

Rusia habría solicitado ayuda militar y económica a China

Según funcionarios estadounidenses citados por medios de comunicación de este país, Rusia ha solicitado a China apoyo militar y asistencia económica, incluso drones, para la invasión de Ucrania. Esto significaría un drástico cambio en el panorama geopolítico internacional surgido de esta guerra.

Sin embargo, China niega que Rusia le haya hecho tal solicitud. "Es completamente falso, es pura desinformación. China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo y evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición de China no es algo aceptable", ha destacado en rueda de prensa el portavoz de Exteriores, Zhao Lijian.

"Es solo cuestión de tiempo"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este domingo por la noche que "es solo cuestión de tiempo" que los misiles rusos caigan en países miembros de la OTAN. "Teníamos razón. Llevo mucho tiempo diciendo que Nord Stream 2 es un arma que golpeará a toda Europa. Ahora es obvio. Y ahora vuelvo a repetir: si no cierran nuestros cielos, entonces es solo es cuestión de tiempo antes de que los misiles rusos caigan en su territorio, en el territorio de la OTAN, en los hogares de los ciudadanos de los países de la OTAN", aseguró el presidente en un discurso recogido por la prensa ucraniana, del que informa Europa Press.

Los bombardeos rusos, próximos a países de la OTAN

El consejo regional de Leópolis, en el oeste de Ucrania, informó este domingo del lanzamiento de más de 30 misiles rusos contra una base militar ucraniana situada cerca de la frontera con Polonia. Pese a que el foco principal de la invasión rusa ha estado en el noreste y sur de Ucrania, en los últimos días los proyectiles han comenzado a impactar en urbes del oeste.

Esta nueva estrategia del Ejército ruso acerca el conflicto a territorio OTAN y abre un nuevo escenario de preocupación, por la posibilidad de que un misil pueda caer en territorio de la Alianza y se active la defensa mutua y la respuesta de sus países miembros.

Muere un reportero estadounidense



Fuerzas rusas habrían matado al periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, según ha informado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

"Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania", ha afirmado Nebitov a través de una publicación en Facebook.

"Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate", ha apuntado Nebitov. The New York Times ha desmentido que Renaud trabaje para ellos.