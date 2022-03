Rusia avisa que los ciudadanos de la UE pagarán el precio de cualquier intento de independencia energética

El Gobierno ruso ha avisado a los ciudadanos de la Unión Europea que serán ellos, y no los "burócratas" que dirigen el bloque europeo, quienes paguen el precio de cualquier intento de independizarse de la energía proporcionada por Rusia en el contexto de las sanciones por la invasión de Ucrania.

"A juzgar por las declaraciones de los representantes de la UE, Europa tiene la intención de independizarse de las fuentes de energía de Rusia a cualquier precio", ha considerado el director del departamento de cooperación paneuropea del Ministerio de Exteriores ruso, Nikolai Kobrinets.

Kobrinets ha advertido entonces que "este precio no lo va a pagar la cúpula de la burocracia europea, sino por los contribuyentes europeos comunes y corrientes", y ha criticado en su intervención la "falta de raciocinio" de los planes de la UE.

"Ya hay turbulencias en los mercados energéticos mundiales, cuando no pánico. No se sabe a qué nivel se dispararán los precios, pero ya está claro que la UE va a acabar pagando cantidades desorbitadas por el gas, el petróleo y la electricidad. Que ellos decidan", ha añadido en entrevista a Interfax.

El ministro ruso también ha asegurado que "Rusia sigue siendo un proveedor de fiar y un garante de seguridad energética de clase mundial". "Y valoramos esta reputación", ha remachado, "pero estamos listos para una dura confrontación en el sector energético, si es necesario".

Ha avisado además a la Unión Europea de que se está "arrinconando" con las sanciones que está promulgando contra Moscú. "Entrar en una espiral de sanciones no es difícil. Salir de ella sí que lo es", ha declarado, antes de alertar de que Rusia también está preparando sus propias sanciones "que no pueden ser estrictamente simétricas, aunque no va a resultar difícil establecer una paridad numérica al respecto".