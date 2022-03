La Federació de Veïns de València rebutja una Copa Amèrica "pagada amb diners públics"

Broseta ha defensat el posicionament de la Generalitat de descartar la competició de vela en estimar un cost de 180 milions, segons explica la federació en un comunicat.

En eixe sentit, ha defès que "si els empresaris volen que es faça i tan convençuts estan de la tornada econòmica que facen un pas al capdavant i que financen la prova, però des del moviment veïnal entenem que hi ha moltes necessitats en matèria de sanitat, habitatge, educació o servicis socials com per a destinar eixa quantia a un esdeveniment que encara estem pagant des que es va celebrar en 2007 i 2010".

Quant al futur de la Marina de València, ha exigit a l'Autoritat Portuària (APV) que desagregue els terrenys urbans i d'ús ciutadà de manera definitiva en favor de la ciutat.

"Eixe sòl l'ha de gestionar la ciutat i la làmina d'aigua la Generalitat sense major control o tutela per part del Port; ja és hora que l'APV comence a compensar per tot el terreny que li ha menjat a la ciutat en Natzaret amb l'ampliació sud o en la Punta amb la ZAL", ha subratllat Broseta.