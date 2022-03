Cvirus.- La Comunitat inicia la inoculació de segones dosis de la vacuna a xiquets de 5 a 8 anys

Aquesta nova fase de la vacunació escolar, que va començar ahir, s'estendrà en els pròxims dies i es compaginarà amb la campanya de "repesca" per a tots aquells xiquets i xiquetes que, per qualsevol motiu, no han rebut encara la vacuna.

En les ciutats de Castelló i València la citació a aquest grup per a les segones dosis serà a partir del dia 16 i 21 de març, respectivament, per motius d'organització. En total, a la Comunitat Valenciana, 235.890 xiquets i xiquetes de 5 a 11 anys, el 67% de la població a vacunar d'aquest grup, compten amb, almenys, 1 dosi. D'aquest, 66.969 ja compten amb la pauta completa.