Ucraïna.- Bombers voluntaris d'Alacant evacuen a 27 refugiats ucraïnesos per al seu acolliment a Torrevella

Israel Seva és un dels bombers que formen part d'aquesta caravana altruista que va arribar aquest dijous a Medyka, ciutat polonesa a la frontera amb Ucraïna. Fins a allí van portar material humanitari procedent de la província, concretament de l'Associació Abril d'Elda: medicaments, aliments, roba, joguets i productes de primera necessitat fruit de donacions han compost la càrrega d'aquestes furgonetes, els gastos de les quals de combustible i peatges ha pagat la Diputació d'Alacant, segons explica la institució en un comunicat.

Després de depositar aquesta ajuda en el centre logístic polonés, els vehicles del Consorci Provincial de Bombers van mobilitzar a un grup d'ucraïnesos que necessitava eixir del conflicte i arribar fins a Varsòvia, en l'àrea del qual d'acolliment han passat en amb prou faenes uns dies de 400 a 6.000 persones recepcionades. Allí han arreplegat a altres 27 refugiats per a portar-los fins a Torrevella.

Segons ha explicat per telèfon Seva aquest divendres al president de la Diputació, Carlos Mazón, els voluntaris porten conduint "21 hores, fent relleus" i el moment més perillós ha transcorregut durant la nit, encara que "l'experiència ha sigut increïble". També ha assegurat, a més, que aquesta acció ha creat un "efecte dominó d'ajuda solidària amb moltíssimes empreses alacantines que volen col·laborar".

"Estem entrant ara a França i ens queden uns quants quilòmetres per a fer un descans al migdia de cinc o sis hores i aprofitar la nit per a seguir viatjant amb menys trànsit", ha traslladat el bomber al president de la Diputació, abans d'agrair el suport rebut per la institució provincial.

Per la seua banda, Carlos Mazón ha traslladat a l'equip de bombers d'Alacant que són "un orgull per a la Diputació i per a tota la província". "Hi ha molta gent pendent del gest que heu tingut i és un honor el que heu fet", ha afegit, al mateix temps que ha posat en valor el "gran esforç" que suposa aquesta acció.