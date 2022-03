Ampliat en dos mesos el termini de justificació del pla resistir plus per a fer front a l'impacte de la pandèmia

20M EP

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha aprovat l'ampliació en dos mesos del termini de justificació de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la covid-19, el conegut com a Pla Resistir Plus, segons publica aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).