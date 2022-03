Feijóo assegura estar compromès amb el finançament autonòmic i que la seua postura és igual que la del PPCV

En el seu primer acte de campanya, celebrat en el MuVIM un dia després de ser proclamat únic aspirant, Feijóo ha dedicat unes paraules del seu discurs al finançament, una de les principals exigències del govern valencià que comparteixen PSPV, Compromís i Unides Podem en ser l'autonomia més infrafinançada.

Després d'assegurar que el PP és un partit autonomista, el mandatari gallec ha qüestionat que el Govern de Pedro Sánchez vullga reformar el finançament, davant la proposta per al nou model que va presentar fa uns mesos el Ministeri d'Hisenda.

"És una cortina de fum, ens han manat un paper i 'que s'entretinguen'", ha denunciat. Així ha definit a PSOE i Unides Podem com "un govern de tertulians" -després ha ironitzat amb que estiga en marxa una sèrie sobre Pedro Sánchez- i s'ha preguntat si "es tracta d'enfrontar als presidents autonòmics".

I és que Feijóo ha posat l'accent que el Govern no està per la tasca de canviar el finançament perquè "depèn dels independentistes per a governar" i aquesta reforma va contra els interessos d'aquests partits.

Per contra, ha defès que Espanya necessita un nou finançament autonòmic, un procés en el qual ha reconegut que hi haurà "diferències i renúncies". Però ha advocat perquè la reforma és "fruit d'una taula on estiguen tots" els governs autonòmics i perquè naix de criteris objectius i no dels interessos de l'Executiu central.

En clau valenciana ha reconegut que la Comunitat és "la pitjor finançada" -"ho dic i ho mantinc"- i ha assegurat que Mazón i ell aspiren "al mateix" perquè tire avant la reforma del finançament: que s'equipare a la mitjana de recursos que reparteix l'Estat.

Açò sí, el candidat 'popular' ha remarcat que si és l'autonomia pitjor finançada és perquè "així ho ha volgut el PSOE, que va aprovar l'actual model de finançament en 2009".

Al marge del finançament s'ha mostrat a favor de la diversitat d'Espanya i del respecte per igual al castellà i a les llengües cooficials, a més d'augurar que el PPCV és "el canvi que necessita aquesta terra" de cara a les eleccions de 2023. "Necessitem a Carlos Mazón com a president, i ho dic després d'haver-ho pensat, i a Mª José Catalá com a alcaldessa", ha manifestat.

En el seu discurs previ en l'acte, al que han assistit altres 'populars' com l'eurodiputat Esteban González Pons, Mazón ha afirmat que Feijóo "sap que és una injustícia" l'infrafinançament valencià i ha reiterat que la Comunitat és "clau per a Espanya"".

També ha destacat "l'orgull dels ciutadans de la Comunitat Valenciana de ser valencians i espanyols" i ha assegurat que en el seu partit tenen clar el que necessiten, com "acabar amb l'infern fiscal o amb la divisió". "Tenim receptes abans de res açò", ha promès.